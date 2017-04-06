Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, tutuklu 41 şüpheli asker hakkında 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 29 Mayıs'ta yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan 319 sayfalık iddianamenin üzerindeki inceleme işlemi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabul edilerek, ilk duruşmanın 29 Mayıs'ta yapılmasına, ayrıca 30, 31 Mayıs ve 1 ve Haziran'da duruşmaların devam etmesine karar verdi. Heyet, duruşmaların Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına hükmederek, 41 şüphelinin tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

İddianamede, 7'si rütbeli 34 er olmak üzere, tutuklu 41 şüpheli yer alıyor. İddianamede, darbeci askerler tarafından şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Muhammet Fazlı Demir, Murat Mertel, Murat Naiboğlu, Orhun Göytan ve Şirin Diril maktul, yine darbeci askerler tarafından yaralandığı tespit edilen 23 kişinin dahil olduğu 44 kişi de müşteki sıfatıyla yer aldı.





- Ceza istemleri

İddianamede, şüpheliler teğmen Şerif Özbay, astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan ile 34 şüpheli erin, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından 3'er kez, ''bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme'' suçundan, çıkan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişi için 6'şar kez olmak üzere toplam 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Yine tüm şüphelilerin, çıkan olaylarda yaralananlar için, 23 kez ''bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürmeye teşebbüs'' ile ''kamu malına zarar verme'', ''mala zarar verme'', ''kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs'', ''kişiyi cebir, tehdit kullanarak, silahla, birden fazla kişi ile birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle zincirleme olarak özgürlüğünden yoksun kılmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 331 yıldan 559'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları da istenen iddianamede, İstanbul'daki darbe toplantısında çay dağıtan ve darbe girişimi gecesinde muhtar Sertbaş'ı vuran yüzbaşı Mehmet Karabekir, kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği için hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da yaşananlar, darbe toplantısı ile şüphelilerin tek tek eylemleri anlatıldı. İddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbe girişiminde stratejik noktalardan olan Acıbadem Türk Telekom Bölge Müdürlüğünü kontrol altında tutma görevinin Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir’e verildiği, Karabekir'in komutasında 4 zırhlı askeri araç ve bir otomobille birer yüzbaşı, teğmen ve astsubay ile 5 uzman çavuş ve 34 er olmak üzere 41 askerin saat 22.45'te tugaydan çıkış yaptıkları kaydedildi.

Şüpheli askerlerin Türk Telekom'u ele geçirdikten sonra trafiği keserek çevrede toplananları uzaklaştırmaya çalıştıkları, bu duruma direnenlere ise hedef gözeterek ateş ettikleri anlatılan iddianamede, açılan ateş sonucu, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Muhammed Fazlı Demir, Murat Mertel, Orhun Göytan, Şirin Diril ve Murat Naiboğlu'nun hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı vurgulandı.







- Muhtarın vurulma anı iddianamede

İddianamede, darbe girişimi gecesi kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirilen darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir'in Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ı silahla ateş ederek öldürmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Karabekir'in uzun namlulu silahla ateş ettiği Mete Sertbaş'ın karnını tutarak geri dönüp yürümeye çalıştığı ancak birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü ve sırt üstü yere uzandığı, Mehmet Karabekir'in yanına gelerek bir müddet yerde yatan maktul Mete Sertbaş'a baktığı belirtildi.





- Darbeci yüzbaşının vurulması

Türk Telekom'u işgal eden darbeci askerlerin başındaki Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in vurulma anına ilişkin bilgi ve görüntülerin de bulunduğu iddianamede, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflarda, Karabekir'in Telekom girişinde vurulduğu, bu sırada yanında birkaç askerin daha olduğu, bu askerlerden birinin hedef gözeterek ateş ettiği görülüyor.

Karabekir'in ''teslim ol çağrılarına uymadığı için muhtemelen kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği'' anlatılan iddianamede, Karabekir'in vurulduktan sonra askerler tarafından sürüklenerek gelen zırhlı araca bindirilmesine, daha sonra aracın Kadıköy Çevre Yolu istikametine doğru hareket etmesine ilişkin fotoğraflara, iddianamede yer verildi.





- Tanık ve müştekilerin ifadesi

Darbe girişiminde işgal edilen Türk Telekom'un güvenlik personelinin ifadeleri de iddianamede yer aldı. Güvenlik görevlisi Burhan Ahmet Karabudak'ın, binayı işgal eden askerlerin silahlarını topladıktan sonra kendilerini binaya soktuklarını, sabaha kadar burada kaldıklarını belirterek, darbeci komutanın askerlere zaman zaman "Boşa sıkmayın, sadece hedefe ateş edin" diye talimat verdiğini söylediği aktarıldı.





- ''Abi sen kaç! Yoksa yüzbaşı seni öldürecek''

Darbeye direnmek için Acıbadem'e gittiğini belirten müşteki Barbaros Aslanoğlu'nun, konuşmak için gittiği yüzbaşının kendisine ateş ettiğini ve kolundan yaralandığını ifade ederek, yerdeyken bir erin kendisine ''Abi sen kaç! Yoksa yüzbaşı seni öldürecek'' demesi üzerine yaralı halde motosikletine binerek olay yerinden kaçtığını anlattığı belirtildi.

Müşteki Halil Kırmızıgül de ifadesinde, aracıyla Acıbadem'den Kısıklı'ya gitmek isterken darbeci askerlerin yolu trafiğe kapatması üzerine aracından inerek askerlerle konuşmaya çalıştığını belirterek, "Ben darbe olup olmadığını sorduğumda 'evet onlar rezidansta yaşarken siz açlıktan ölüyorsunuz, dağılın' dedi. Daha sonra yanımda bulunan bir kişi, beni kolumdan tutarak 'yukarıda caddeden deli bir komutan geliyor' diye beni uyardı. Bu esnada gelen, rütbesini görmediğim bir asker, muhtara yakın bir mesafeden ateş etti. Kendimi yere attım. Aracıma döndüğümde kasığımdan ve ayak parmağımdan yaralandığımı gördüm." dediği kaydedildi.





- Emniyet müdürü ile polise ateş etmişler

Darbecilerin Acıbadem'e gitmeden önce E-5'te önlerini kesen Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Başeğmez ile polis memuru Erhan Söyleyici'yi de silahla yaraladıkları vurgulandı. İfadesine yer verilen müşteki Ahmet Başegmez'in, darbecileri durdurduktan sonra yaptıkları eylemin kanunsuz olduğunu söylemesine fırsat vermeden kendilerine ateş ettiklerini, kendisinin belinden, polis memuru Erhan Söyleyici'nin ise kolundan yaralandığını, darbecilerin daha sonra yoluna devam ettiklerini anlattığı da iddianamede yer aldı.

Mehmet Aziz Yıldırım isimli müştekinin de ifadesinde, aracın içindeyken sırtından vurulduğunu, bulabildiği bir taksiyle hastaneye gittiğini anlattığı belirtildi.

İddianamede, darbeci askerlerin protesto amaçlı konvoy şeklinde geçen araçlara da ateş ettikleri, bu ateş sırasında, protesto gösterisinde bulunmak için Acıbadem'e gelen servis aracı sürücüsü Şirin Diril'in hayatını kaybettiği, başka bir araçta bulunan Sabri Metin Ballı'nın da yaralandığı belirtildi.





- ''(Darbeci yüzbaşı) yaklaşan vatandaşları öldürüyordu''

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüpheli er Mehmet Uysal'ın ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:

"Mehmet Karabekir yüzbaşı bize 'ne oluyor' diye yaklaşan vatandaşları ateş ederek öldürüyordu. Benim gördüğüm kadarıyla 'Allahuekber' deyip üzerimize gelen bir vatandaşı vurdu. Yan tarafta bir vatandaşı vurdu, bir de yukarıda toplanan kişilerin üzerine ateş etti, yine arabanın içerisindeki bir vatandaşı öldürdü, bize ateş emri verdi. 'Mermiyi boşa kullanmayın, havaya ateş etmeyin, üzerilerine ateş edin, ikazınıza uymayan kişileri öldürün' diyordu. Benim yanımda birkaç arkadaşımı tehdit etti, ateş etmemizi istedi. Ben, bütün bu olan olaylar karşısında üzerimize vatandaş gelmesin diye Mehmet Karabekir'in tehdidiyle üç kez havaya silah sıkmak zorunda kaldım. Bizim komutanımız olmadığı halde yüzbaşı olması nedeniyle bize hükmetti."





- Whatsapp yazışmaları

İddianamede, darbe girişimine katılan askerlerin telsiz görüşmelerinde "IRMAK" kodunu kullandıkları, darbe girişiminin İstanbul'daki ayağını yöneten 2. Zırhlı Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu'nun, telsiz görüşmelerinde, darbecilere "IRMAK 1" koduyla emirler verdiği kaydedildi. İddianamede, Acıbadem'deki Türk Telekom'u işgale giden Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in de "IRMAK 8" kodunu kullandığı ve "IRMAK1" e hitaben telsizden "Acıbadem tamam" anonsu yaptığının tespit edildiği de vurgulandı.

İddianamede ayrıca, kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirilen Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in, "Yurtta Sulh Konseyi" isimli WhatsApp grubuna attığı mesajlara da yer verildi.

Mehmet Karabekir'in WhatsApp grubunda, "Silahla ateş ettim, yaralılar var", "Devam ediyorum", "Sahada biri olarak kalabalığa ateş ediyorum, bekliyorum. Tekrar tekrar", "10-15 kişi pert, inisiyatif kaybetme yok", "Acıbadem kontrol iyi", "Benim buraya kobra geldi", "Etrafı sarmaya çalışıyor, çatışmaya devam", "Moral bozmak yok, kanımızın son damlasına kadar devam", ''Topçunun tugayda mühimmatı var mı?", "Veya havan", "Genel alanlara denenebilir", "Acımak yok", "1. Orduya gideyim mi?" şeklinde mesajlar paylaştığı belirtildi.

İddianamede, darbe girişimi sırasında Acıbadem'de yaşanan olaylara ilişkin tüm kamera kayıtları da yer aldı.

