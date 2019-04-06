Türk Telekom çalışanlarından Kızılay’a destek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom çalışanları, 7 farklı lokasyon ve 5 ilde Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom çalışanları, Kızılay'a kan bağışı gerçekleştirdi.
Türk Telekom ve Türk Kızılayı iş birliğiyle 7 farklı lokasyonda ve 5 ilde Türk Telekom çalışanları, gönüllü kan bağışında bulundu. Bağışa, Ankara Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri, İstanbul Acıbadem Genel Müdürlüğü, Ümraniye Teknopark, Kayseri, Samsun ve Antalya’daki Türk Telekom çalışanları katıldı.