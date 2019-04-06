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Türk Telekom çalışanlarından Kızılay’a destek

- Türk Telekom ve Türk Kızılayı iş birliğiyle, 7 farklı lokasyonda ve 5 ilde Türk Telekom çalışanları, gönüllü kan bağışı gerçekleştirdi

Türk Telekom çalışanlarından Kızılay’a destek
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İSTANBUL (AA) - Türk Telekom çalışanları, 7 farklı lokasyon ve 5 ilde Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom çalışanları, Kızılay'a kan bağışı gerçekleştirdi.

Türk Telekom ve Türk Kızılayı iş birliğiyle 7 farklı lokasyonda ve 5 ilde Türk Telekom çalışanları, gönüllü kan bağışında bulundu. Bağışa, Ankara Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri, İstanbul Acıbadem Genel Müdürlüğü, Ümraniye Teknopark, Kayseri, Samsun ve Antalya’daki Türk Telekom çalışanları katıldı.

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