İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Avrupa Birliği’nin 5G çalışmalarını başlatan Avrupa Network Teknoloji Platformu'nun (Networld2020) yönetim kuruluna tekrar seçildi.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, mobil geleceğin temelini oluşturan ve 2020 sonrasında hayata geçmesi beklenen 5G teknolojisine yönelik çalışmaları ile Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil ediyor.



"Avrupa 2020 Stratejisi" doğrultusunda, yeni nesil iletişim teknolojileri ile bilgi ve iletişim altyapısına dönük teknolojiler tasarlamak üzere kurulan Avrupa Teknoloji Platformu’nun 2013 yılında kurucu yönetim kuruluna dahil olan Türk Telekom, bu platformda Türkiye’nin etkinliğini daha da artırmak ve 5G’ye katkı yapmak üzere görev yapmayı sürdürecek.

Avrupa Birliği tarafından 5G’nin yol haritasını belirlemek üzere kurulan CROWD ve MOTO konsorsiyumlarında da yer alan tek Türk şirketi olan Türk Telekom, Avrupa Birliği’nin 5G çalışmalarına yön veren Networld2020'nin yönetim kuruluna tekrar seçildi. Üyeliği kapsamında Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile birlikte gerçekleştirilen yenilikçi çalışmaların içerisinde de yer alan Türk Telekom, 2013 yılında başlayan çalışmaları sonucu 5G yol haritasına yön veren küresel şirketler ile birlikte geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesinde söz sahibi konumuna geldi.





- "Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüreceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, Türk Telekom olarak mobil geleceğin temelini oluşturan 5G teknolojileri alanında Türkiye adına milat sayılabilecek adımlar attıklarını; Türkiye’nin yerli 5G teknolojileri geliştirilmesi vizyonuna katkılarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, "Ne mutlu bize ki uzun zaman önce başlattığımız bu çalışmalar küresel arenada başarılı sonuçlar vermeye ve uluslararası platformlar tarafından takdir görmeye devam ediyor. Bunun sonucunda Avrupa Birliği bünyesindeki 5G çalışmalarına yön veren Networld2020'nin yönetim kuruluna tekrar seçildik." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Avrupa Birliği’nin 5G’de yol haritasını belirleyen uluslararası CROWD ve MOTO konsorsiyumlarında da yer alan tek Türk şirketi olduklarını kaydeden Doany, şunları ifade etti:

"İştirakimiz Argela ile de 5G konusunda Avrupa Birliği’nin yol haritasını şekillendiren COMBO, ETSI, SPEED-5G gibi pek çok platformda yer alan tek Türk şirketi olduk. Diğer taraftan Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan ve Argela’nın teknik yeterliliğe sahip tek şirket olarak yer aldığı MİLAT projesi ile de yerli 5G teknolojilerinin geliştirilmesi alanında sektörde öncü roller üstleniyoruz. 5G için sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar toplamda 26 adet patent başvurusunda bulunduk. Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi olarak; Ar-Ge çalışmalarımız, üstün teknolojik altyapımız ve yatırımlarımızla ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüreceğiz."







- Argela Genel Müdürü Kaytaz





Argela Genel Müdürü Bülent Kaytaz ise Argela’nın 5G konusunda fikri mülkiyet üretmeye devam ettiğini belirterek, "Argela olarak, telekomünikasyon ağlarının akıllandığı bu dönemde 5G için temel yapı taşı niteliğinde olan ve bizim de vizyon olarak belirlediğimiz ‘Uçtan-Uca Programlanabilir Ağ’ konseptine uyumlu teknolojileri geliştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaytaz, şunları kaydetti:



"Bir süredir üzerinde çalıştığımız çözümlerimizden biri olan ProgRAN, 5G teknolojileri için ölçeklenebilir ve esnek mimarisiyle geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sunulmasına olanak sağlayacak. ProgRAN ve yeni nesil yazılım tanımlı ağlar ile Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’ne 26 adet patent başvurusunda bulunduk; bu rakamı kısa süre içerisinde yeni başvurularla artırmayı hedefliyoruz. Son olarak, farklı boyutlarda ağlar ve uygulamalar için Yazılım Tabanlı Ağlar (SDN) ve Ağ Fonksiyonlarını Sanallaştırma (NFV) bazlı araçlar ve platformlar geliştiren On.Lab Konsorsiyumu’na da katıldık ve çözümlerimizle ON.Lab’ın iki büyük projesinde aktif rol alıyoruz. Ürettiğimiz fikri mülkiyetin 5G standartlarına girmesi ve ülkemizin yazılım ve teknoloji konusunda milli çözümlerle ilerlemesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Verilen bilgiye göre, Avrupa Teknoloji Platformu’nda kurucu yönetim kurulu üyesi olarak 2013 yılından bu yana Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom’u, şirketin teknoloji danışmanı Mustafa Ergen temsil etmeye devam edecek.