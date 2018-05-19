Türk Telekom Sabre Awards’da iki projeyle finalde

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, bütünlük ve etkinlikte en üst seviyeye ulaşan halkla ilişkiler çalışmalarının ödüllendirildiği uluslararası Sabre Awards’da iki projesiyle finale kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, iletişim sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan uluslararası Sabre Awards’da "Tablolar Konuşuyor" ve "Şimdi Senin Zamanın" projeleriyle finale kaldı.

İletişim sektörünün analiz ve ölçümlemede en önemli kurumu olan Holmes Report Dergisi tarafından her yıl düzenlenen Sabre Awards’da, bütünlük ve etkinlikte en üst seviyeye ulaşan halkla ilişkiler çalışmaları ödüllendiriliyor. Türk Telekom, "Tablolar Konuşuyor" projesiyle "Türkiye" kategorisinde, "Teknoloji Seferberliği” projesiyle "Telekomünikasyon" kategorisinde değerlendirilecek. Ödüller 23 Mayıs'ta Amsterdam’da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan "Tablolar Konuşuyor" sesli kitap, sesli betimlemeli filmler ve deneme sınavları gibi 1000’den fazla zengin ve çeşitli içeriği bünyesinde bulunduran Telefon Kütüphanesi projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Her biri sanat tarihinde ayrı bir öneme sahip 20 unutulmaz tablonun sesli betimleme yöntemiyle görme engellilerin beğenisine sunulduğu sergi geçen yıl eylül ayında hayata geçirildi.





- 5 bin kişiye internet eğitimi





Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan kesimlerin ve başta kadınların internete ve dolayısıyla hayata ulaşmalarına olanak sağlayan "Teknoloji Sefeberliği" projesi kapsamında Türk Telekom Gezici Eğitim TIR’ı hayata geçirildi. Gezici Eğitim TIR’ı 51 günde toplam 11 bin kilometre yol kat etti.

TIR ile birlikte 38 ili ziyaret eden eğitmen ve eğitim gönüllüleri yaklaşık 5 bin katılımcıya internet teknolojisi ve mobil uygulamalar konusunda eğitim verdi. Eğitimler ile dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye ulaşıldı. Eğitimlere 14’ten 86 yaşa kadar geniş bir kesim katılım gösterdi. Katılımcıların yüzde 12’si internetle proje sayesinde tanıştı.