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Türk Telekom teknoloji seferberliği için Giresun'da

- Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliği Giresun'da devam etti

Türk Telekom teknoloji seferberliği için Giresun'da

GİRESUN (AA) - Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı internet eğitimi programı kapsamında Giresunlu kadınlara, hayatlarını daha da kolaylaştıracak teknoloji eğitimi veriliyor.

Atatürk Meydanı'nda konuşlandırılan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırında, Giresunlu kadınlara temel internet kullanımı öğretiliyor. Eğitime çocuğuyla birlikte gelmek isteyen kadınların çocukları için tır yerleşkesinde portatif bir oyun parkı da kuruldu.

Teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda verilecek eğitimlerde kadınlar, temel internet kullanımıyla başlayarak, sosyal medya ve e-devlet platformlarının kullanımı hakkında da bilgi sahibi oluyor.

Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşılıyor.

Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, 25'er kişilik sınıflarda günde iki kez olmak üzere ikişer saatlik periyotlarda düzenleniyor.

Her bir eğitimin sonunda katılımcılara sertifika, bakım seti, Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üyeliği hediye ediliyor. Bunun yanı sıra her gün başarılı bir katılımcıya da tablet hediye edilecek.

Hattını Türk Telekom'a taşımak isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve cihaz indirimlerinin sahibi olacak.


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GiresunTeknoloji SeferberliğiTürk Telekom
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