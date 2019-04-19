Türk Telekom'a

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirdiği "Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması" ile Global Business Excellence Ödülleri 2019 kapsamında "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket tarafından geliştirilen "Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması", Global Business Excellence 2019 kapsamında "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" kategorisinde ödüllendirildi.

Engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde geliştirilen ve ücretsiz indirilebilen uygulama içerisinde, "Para Tanıma, Panik Butonu, Pusula ve Vakitler, Yakınım Nerede, Videoya Altyazı Ekle, E-Kitap ve Neredeyim" gibi özellikler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, engelli vatandaşlara özel olarak hayata geçirdikleri "Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması"nın ödüle layık görülmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türk Telekom olarak tüm çalışmalarını, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle sürdürdüklerini vurgulayan Önal, "Bu kapsamda engelli vatandaşlarımıza özel olarak hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulamamızın ödüllere layık görülmesinden büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’nin lider entegre operatörü olarak, hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması





Açıklamada verilen bilgiye göre, uygulamada engellilerin günlük yaşamda ihtiyaç duyabileceği pek çok özellik bulunuyor. Türkiye'de engelliler için ilk kez geliştirilen "Para Tanıma" özelliği, kullanıcılar için internet bağlantısına ihtiyaç duymadan alışverişte Türk lirasını tanımalarına imkan sağlıyor.

Kullanıcıların acil durumlarda yakınlarından yardım isteyebildiği "Panik Butonu" uygulaması ile engelliler bir panik anında lokasyon bilgilerini tek bir dokunuşla veya önceden belirlenen sesli komutlarla yakınlarına gönderebiliyorlar. Aynı zamanda kullanıcılar 155 Polis, 112 Ambulans ve 182 Sosyal Destek hattına kolayca ulaşabiliyor. Uygulama içerisindeki "Pusula ve Vakitler" özelliği sayesinde kullanıcılar, namaz vakitlerine ulaşabilirken sesli yönlendirmelerle bildirim alabiliyor. "Yakınım Nerede" özelliği ise harita üzerinde eş, çocuk ve arkadaşların gerçek zamanlı takip edilmesine imkan tanıyor.

İşitme engelliler "Videoya Altyazı Ekle" özelliği ile ekledikleri videoları otomatik altyazı oluşturarak izleyebiliyor. Öte yandan uygulama içerisindeki "E-Kitap" özelliği, engellilere telefonlarında bulunan kitapları sesli olarak dinleme fırsatı sunuyor.

Kullanıcılar, "Neredeyim" özelliğiyle de harita üzerindeki konumlarını öğrenebiliyor, sesli olarak dinleyebiliyor ve yakınlarıyla paylaşabiliyor.