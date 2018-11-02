Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliklerine atama

İSTANBUL (AA) - Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yönetim kurulu üyeliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden Rami Aslan, Mazen Abou Chakra ve Nasser Sulaiman A Al Nasser şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.

Rami Aslan'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Bülent Aksu, Mazen Abou Chakra'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Dr. Nureddin Nebati atandı.

Nasser Sulaiman A Al Nasser'in istifası üzerine boşalan üyeliğe ise Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Faisal Mohammed I Aldughaither atandı.

Atamalar Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak.

- Bülent Aksu

Telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde finans, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında 22 yıllık profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip bulunuyor. Profesyonel iş hayatına, Kuveyt Türk AŞ Teftiş Kurulu'nda Müfettiş olarak başlayan Aksu, sonrasında 2003 yılında Çalık Holding'de sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevini yürüttü.

2008-2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde CFO ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Aksu, 2012-2016 yılları arasında sırasıyla Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz şirketi (SOCAR) iştirakleri olan Petkim Petrokimya Holding AŞ ve STAR Rafineri AŞ'de CFO olarak görev yaptı.

Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok satın alma, birleşme işlemlerini gerçekleştirdi, uluslararası ve yerel piyasalarda proje finansmanı, bono ihracı gibi finansal işlemleri aktif olarak yürüttü. Türkiye'nin en önemli sanayi yatırımlarından biri olan STAR Rafinerisi'nin 23 yerel ve uluslararası finansal kuruluşla imzalamış olduğu, 18 yıl vade ve 3,3 milyar dolarlık finansman anlaşmasının tamamlanmasına liderlik etti. Bu kredi anlaşması, hem toplam tutarı hem de vadesi bakımından o tarihe kadar Türkiye'de yapılmış en büyük proje finansmanı işlemi oldu. Ayrıca 2014 yılı içerisinde Avrupa'da yapılan en büyük proje finansmanı işlemi olarak kayıtlara geçti.

20 Temmuz 2016 ile 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Turkcell'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapan Aksu, bilanço ve kur riski yönetiminde uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile Turkcell'e önemli katkılar sundu.

Aksu, 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 2016 ve 2018 yıllarında, Fortune Türkiye dergisi tarafından Türkiye'nin en etkili 50 CFO'sundan biri olarak seçilen Aksu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu ve 3 çocuk babası.

- Dr. Nureddin Nebati

Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam ediyor.

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunan Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır. Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

- Faisal Mohammed I Aldughaither

Al-Dughaither, King Fahd Petroleum & Minerals Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Kariyerine 1999 yılında Suudi Arabistan Riyadh Bank'ta iç denetçi olarak başladı ve sonrasında Saudi Telecom Company (STC) Grubunda yönetici olarak çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Al-Dughaither, kurumsal strateji ve finansal yükümlülüklere ilişkin uluslararası ticari ve performans yönetimi çözümlerinde 19 yıllık deneyime sahip.

Farklı ülkelerde 10'un üzerinde iş biriminin yönetimi, durum tespiti faaliyetleri, start-up'lar (VIVA Kuveyt ve Bahreyn) ile pek çok satın alma, elden çıkarma ve büyük ölçekli dış kaynak sağlama görevlerinde bulunarak çeşitli yönetim uygulamalarında deneyim kazandı.

Ayrıca, kurumsal stratejik planlama alanında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiş olup, şirketlerin operasyonel fonksiyonlarının (İK, Bilişim, Finans, Tedarik, vb.) entegrasyonunu gerçekleştirerek etkin iş süreçleri vasıtasıyla önemli oranda maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik sağlanması konularında katkıda bulundu

Sayın Al-Dughaither, 2013 yılının Eylül ayında STC Investments'ın STC Grubu Sinerji Genel Müdürü oldu. Ayrıca Al-Dughaither, "STC Gulf Investment Holding 3 SPC"nin Yönetim Kurulu'nda görev yapıyor.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan altın hisse temsilcisi olarak Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Selim Dursun Yönetim Kurulu Üyesi, Enver İskurt da Türk Telekom Denetim Kurulu Üyesi olmuştu.

