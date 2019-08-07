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Türk Telekom'daki TİS anlaşması

- Türkiye Haber-iş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak: - "Ülkemizin en önemli kurumlarından Türk Telekom'da TİS anlaşmasını işverenle karşılıklı iyi niyet adımları atarak bağıtladık. Ülkedeki koşullar dikkate alındığında iyi bir sözleşme imzaladık"

Türk Telekom'daki TİS anlaşması
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ANKARA (AA) - Türkiye Haber-iş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Türk Telekom AŞ'de imzalanan 13. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile ilgili, "Ülkedeki koşullar dikkate alındığında iyi bir sözleşme imzaladık." ifadelerini kullandı.

Solak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom ile 13. Dönem TİS görüşmelerinin 16 Nisan'da başladığını belirtti.

TİS'in yaklaşık 10 bin 200 çalışanın 1 Mart 2019 ile 28 Şubat 2021 arasındaki mali ve sosyal haklarını kapsadığını bildiren Solak, şunları kaydetti:

"Masaya yapıcı ve makul taleplerle oturduk. Bu yaklaşımımıza işveren tarafından da karşılık verildi. Böylece ülkemizin en önemli kurumlarından Türk Telekom'da TİS anlaşmasını işverenle karşılıklı iyi niyet adımları atarak bağıtladık. Ülkedeki koşullar dikkate alındığında iyi bir sözleşme imzaladık."

Sözleşmeyle ücretlere ilk 6 ay için seyyanen 480, ikinci 6 ay için seyyanen 300, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için yüzde 4,25 zam yapılacağını ifade eden Solak, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 4,25'i aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edileceğini kaydetti.

İmzalanan sözleşmede çalışanlar açısında kazanım niteliğinde maddeler olduğuna dikkati çeken Solak, şu bilgileri verdi:

"TİS görüşmelerindeki uzlaşmanın Kurban Bayramı'nın hemen öncesine denk gelmiş olması gözetilerek, bu TİS dönemine münhasır bin lira (500 lira TİS farkları ile birlikte, kalan 500 lira ise 2020 Temmuz sonunda olmak üzere) bayram harçlığı ödemesi yapılacak. TİS farkları ve bayram harçlığı ücretinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi hususunda mutabakata varıldı. Sözleşmemiz, tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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Toplu İş SözleşmesiTürk Telekom AŞTürkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak
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