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Türk Telekom’dan 15 Temmuz’a özel iletişim desteği

- Türk Telekom, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özelinde müşterilerine yönelik bir iletişim kampanyası hazırladı - Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun: - "Türk halkının gösterdiği kahramanlık sayesinde darbe engellendi. Bugünün anısına müşterilerimiz için iletişim desteği sağlamayı amaçlıyoruz"

Türk Telekom’dan 15 Temmuz’a özel iletişim desteği

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özelinde müşterilerine yönelik bir iletişim kampanyası hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özelinde, mobilden, ev telefonu ve sabit internete kadar tüm müşterilerine yönelik bir iletişim kampanyası hayata geçirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel hazırlanan kampanya kapsamında Türk Telekom, 15 Temmuz günü boyunca geçerli olmak üzere, tüm mobil abonelere her yöne 1000 dakika, şebeke içi sınırsız konuşma, 1 GB internet ve 5 bin SMS tanımladı.

Türk Telekom ev ve iş telefonu aboneleri, 15 Temmuz'da gün boyu şehir içi ve şehirler arası Türk Telekom ev ve iş telefonlarını dakika sınırı olmadan ücretsiz arayabilecek.

Tüm vatandaşlar ayrıca 15 Temmuz'da 00.00-23.59 saatleri arasında tüm ankesörlü telefonlardan telefon kartı veya kredi kartı ile yapacakları aramalarda ev ve iş telefonları ile sınırsız konuşma, GSM yönüne yapacakları aramalarda ise görüşmelerin ilk 2 dakikasını ücretsiz gerçekleştirme imkanına sahip olacak.

Sabit internet kullanıcılarının da evde ve işte 15 Temmuz'da yapacakları internet kullanımları Adil Kullanım Noktası'na (AKN) dahil edilmeyecek ve AKN'yi aşmaları durumunda hız düşümü yaşayan abonelerin hızları, mevcut paket hızlarına yükseltilecek.

15-16 Temmuz tarihlerinde tüm Türkiye'yi kapsayan 4 binin üzerindeki Türk Telekom WiFi noktasından iki gün boyunca internet kullanımı ücretsiz sağlanacak.

Türkiye'nin lider dijital müzik platformu Türk Telekom MUUD ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel "15 Temmuz'a özel 15 şarkı" adıyla da anlamlı bir kategori hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türk halkının gösterdiği kahramanlık sayesinde darbenin engellendiğini belirterek, “Bugünün anısına müşterilerimiz için iletişim desteği sağlamayı amaçlıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, ülkenin iletişim altyapısının omurgasını oluşturan Türk Telekom da darbecilerin hedefindeydi. Bu girişime karşı tüm Türkiye iletişim teknolojileri sayesinde kenetlendi ve bu kalkışmayı sonuçsuz bıraktı.” ifadelerini kullandı.


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