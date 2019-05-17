Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon food istanbul dünya mersin
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

Türk Telekom'dan 19 Mayıs'ta 1919 megabayt internet hediye

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kampanya ile milyonlarca Selfy kullanıcısı 1919 megabayt internet kazanma şansına sahip olacak

Türk Telekom'dan 19 Mayıs'ta 1919 megabayt internet hediye
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un gençlik dünyası Selfy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla 1919 megabayt internet hediye edecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs'ın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kampanya ile milyonlarca Selfy kullanıcısı, 1919 megabayt internet kazanma şansına sahip olacak.

Kampanyaya katılmak için Selfy kullanıcılarının, 19 Mayıs Pazar günü, Türk Telekom'un mobil online işlemler uygulaması üzerinde yer alan "Sil Süpür"ü kullanması yeterli olacak.

Selfy kullanıcıları kazandıkları 1919 megabayt interneti, takip eden iki gün boyunca kullanabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
19 MayısInternetTürk Telekom
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5