Türk Telekom'dan 19 Mayıs'ta 1919 megabayt internet hediye

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un gençlik dünyası Selfy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla 1919 megabayt internet hediye edecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs'ın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kampanya ile milyonlarca Selfy kullanıcısı, 1919 megabayt internet kazanma şansına sahip olacak.

Kampanyaya katılmak için Selfy kullanıcılarının, 19 Mayıs Pazar günü, Türk Telekom'un mobil online işlemler uygulaması üzerinde yer alan "Sil Süpür"ü kullanması yeterli olacak.

Selfy kullanıcıları kazandıkları 1919 megabayt interneti, takip eden iki gün boyunca kullanabilecek.