Türk Telekom’dan Akıllı Organ Taşıma Çantası

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) teknolojisini Türkiye’de ilk defa sağlık sektöründe kullanarak Akıllı Organ Taşıma Çantasını tüketicilerin hizmetine sunuyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom, geliştirdiği teknolojileri sağlık hizmetlerinin de iyileştirilmesi için kullanarak akıllı sağlık uygulamalarına imza atıyor.

Türk Telekom’un Borda Teknoloji, Ankara Güven Hastanesi ve Nokia çözüm ortaklığıyla geliştirdiği akıllı organ taşıma çantaları, çanta içi sıcaklık ve nem seviyesi ile kapak hareketleri gibi bilgileri ölçümleyerek raporluyor. Değerlerin belirlenen seviyenin altına ya da üzerine çıktığı kritik durumlarda çevrimiçi anlık bilgilendirme göndererek organın hayatiyetinin devamı için anında müdahaleye olanak tanıyor.

IoT ürünlerin kullanılması ile birlikte, bağışlanan organların taşınma esnasında ısı, nem, kapağın açık kalması gibi faktörler yüzünden fonksiyonlarını kaybetmeleri önlenerek nakil sırasındaki organ kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.





- "Çanta, organın zarar görme ve kaybı riskini en aza indiriyor"





Testlerin Ankara Güven Hastanesi sağlık ekibi kontrolünde başarıyla tamamlandığını aktaran Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, dünyada her yıl milyonlarca insanın organ yetmezlikleri ile karşı karşıya kaldığını ve Türkiye’de halihazırda organ nakli bekleyen 25 bin hasta bulunduğunu belirtti.

Donör sayısının azlığının yanı sıra bağışlanan organların yeterli sürede ve standartta nakledilememesinin de hasta kayıplarına yol açtığını ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Bir organın vücudun dışına çıkarılması ile birlikte hücrelerin ölüm süreci başlıyor. Bağışlanan organların vücut dışında muhafaza süresinin uzatılması, daha uzak mesafelerdeki alıcılara zarar görmeden ulaşması amacıyla dar bant IoT teknolojisini kullanan bir akıllı organ taşıma çantası geliştirdik.

Çanta, üzerine entegre edilen NB-IoT etiketi sayesinde ısı, nem değişikliklerini, kapak açılmalarını ölçümleyerek kritik durumlarda yetkilileri uyarıyor ve organın zarar görme ve kaybı riskini en aza indiriyor."





- "Akıllı medikal cihazlar hayat kurtaracak"





Projenin dar bant IoT teknolojilerinin Türkiye’de sağlık alanındaki ilk uygulaması olduğunu aktaran Er, "Nesnelerin interneti teknolojisine sahip akıllı cihazların medikal ekipmanlara entegre edilmesi ve sağlık uzmanları tarafından kullanımı, hastaların ve hastane operasyonlarının daha etkin şekilde takibini sağlayacak. Cihazlardan elde edilen veriler doğrultusunda acil ve istenmeyen durumlar ortaya çıkmadan önlenebilecek, bu sayede pek çok hayatın kurtulması sağlanacak." bilgilerini verdi.

Türk Telekom’un, geliştirdiği teknolojileri sağlık alanında uygulanabilir projelere aktardığına dikkati çeken Er, şöyle devam etti:

"Türk Telekom olarak, sahip olduğumuz teknolojik bilgi birikimini farklı medikal projelere uyarlayarak sağlık sektöründe hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda önleyici hekimlik, uzaktan hasta takip sistemleri, online sağlık danışmanlığı gibi pek çok konuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.”

Er: “Türk Telekom yerli teknolojilerin gelişimini destekliyor."





- "Organların uygun ısı aralığında ulaştırılabilmesi hayati önem taşıyor"





Ankara Güven Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nadire Yeşim Çetinkaya Şardan ise, "Nakledilecek organların merkezler arası transferi sırasında, organ taşıma çantaları içinde geçirdikleri süreler uzayabiliyor. Organların, soğuk saklama sıvısı içerisinde ve uygun ısı aralığında naklin gerçekleştirileceği merkeze ulaştırılabilmesi hayati önem taşıyor. Bu sürecin gerçek zamanlı izlenebilmesi ise organ nakil işleminin başarısı için çok değerli." yorumunda bulundu.



