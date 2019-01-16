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Türk Telekomdan çiftçilere çağrı merkezi hizmeti

- Samsun'daki operasyon biriminde hizmet verecek çağrı merkezinin açılışı yapıldı

Türk Telekomdan çiftçilere çağrı merkezi hizmeti
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SAMSUN (AA) - Türk Telekomun çağrı merkezi AssisTT, çiftçilere yönelik tarım kredi kooperatifleri çağrı merkezini hizmete aldı.

AssisTT'in Samsun'da bulunan operasyon biriminde hizmet verecek çağrı merkezinin açılışı, Vali Osman Kaymak, Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım tarafından yapıldı.

Cemil Yıldırım açılışta yaptığı konuşmada, Türk Telekom iştiraki AssisTT olarak müşterilerine geleneksel çağrı merkezi hizmetinden daha fazlasını en üst kalitede ve 365 gün 24 saat esasıyla sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki lokasyonlarıyla nitelikli istihdam sağladıklarını, ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunduklarını anlatan Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi Türkiye'de tarımın gelişimi için kritik önem taşıyan bir kurumun iletişimine destek vermekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Poyraz da Tarım Kredi Kooperatiflerinin yalnızca 800 bin çiftçiye değil, aynı zamanda 80 milyon vatandaşa ulaşmayı hedeflediğini, çağrı merkezinin de bu amaç doğrultusunda hizmet vereceğini kaydetti.

Tarım Kredi Çağrı Merkezi, 444 4 855 (444 4 TTK) hattı üzerinden 10 müşteri temsilcisi, 1 takım lideriyle pazar günü hariç haftanın 6 günü 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet sunacak.

Bu iş birliğiyle Tarım Kredi Kooperatifleri ürün ve hizmetleriyle ilgili çiftçilerin şikayet, öneri ve talepleri en kısa sürede değerlendirmeye alınacak.

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