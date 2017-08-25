Türk Telekom’dan yerli ve eğlenceli dijital klavye TAMBU

MUĞLA (AA) - Türk Telekom, Türk kültürünü yansıtan hareketli çıkartma ve emojiler, eğlenceli GIF'ler, kişiselleştirilebilir arka plan ve temalar, atasözü ve deyimlere hızlı erişim ve öğrenen klavye gibi öğeler içeren yeni dijital klavye TAMBU’yu kullanıma sundu.

Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle hayata geçirdiği platform özellikli dijital klavyesi TAMBU ile bilişim sektöründe yeni bir sayfa açtı.

“Öğrenen sistemi” ile yapay zekanın kapılarını aralayan “ilk yerli dijital platform” TAMBU ile kullanıcılar hem hızlanacak hem de incelikle düşünülmüş Türkiye’ye özgü hareketli çıkartmalar ve eğlenceli GIF’lerle yazışmalarını renklendirebilecek.

TAMBU’da “Etekleri zil çalmak” deyiminden “nazar değmesin” duasına, “terlik fırlatan anne”den “eyvallah” ifadesine kadar Türk kültürüne ait dilek ve duyguları yansıtan çok sayıda hareketli çıkartma ve emoji bulunacak.

TAMBU, üzerine yerleştirilen araç çubuğu özelliğiyle klavyeden ayrılmadan hareketli çıkartma ve GIF gönderimi, 100 farklı dilde çeviri, atasözü, deyim ve sözlüklere ulaşım, konum paylaşımı, “konuş yazsın”, kişiselleştirilebilir arka plan ve temalar, öğrenen klavye ve kişisel sözlük gibi özelliklerle pek çok dijital mobil uygulamayı bir arada sunacak.

İsmi “aradığımız tam da bu” mottosundan yola çıkarak belirlenen TAMBU, Türkçe ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkes için coğrafya ve operatör bağımsız olarak sunulacak.





- Futbol maçlarından GIF paylaşımı





TAMBU’daki Türkiye’ye özgü görseller arasında simitten çaya, sazdan darbukaya, dantelli televizyondan mavi klasik minibüslere ve nazar boncuğuna kadar birçok eğlenceli içerik yer alacak.

Kullanıcılar, karşısındakine “Eyvallah”, “Etekleri zil çaldı”, ya da “Batsın bu dünya” demek istediğinde, TAMBU’da bunlar için özel olarak tasarlanan bir hareketli çıkartmayı gönderebilecek.

TAMBU’da yaşadıkları şehre özel içerikler de bulabilecek olan kullanıcılar, Tivibuspor’daki maçlardaki golleri ve önemli pozisyonları da gerçek zamanlı olarak GIF formunda paylaşabilecek.

Türkiye’nin popüler spor kulüplerine ait öğeler de yine TAMBU ile birlikte gelen görsel özellikler arasında yer bulacak.





- Sürekli yenilenecek





“Öğrenen sistemi” ile yapay zekaya doğru giden yolda önemli bir adım olarak yükselen TAMBU, Türkiye’de yerli dijital platform segmentinde ilk ve tek uygulama olarak da öne çıkıyor.

Yaşayan ve her gün gelişen açık bir ekosistem şeklinde konumlandırılan TAMBU’nun yetenekleri de geliştiriciler tarafından sürekli olarak artırılmaya uygun olacak.

Dünyanın her yerinde, herhangi bir operatör müşterisi tarafından da kullanılabilecek olan TAMBU, Türkçeye özel yazı tamamlama ve düzeltme özelliği ve F klavye seçeneği ile kullanıcılara rahat ve hızlı yazma imkanı sunarken, pratik bir şekilde sesle Türkçe yazabilme özelliğine de sahip olacak.





- “TAMBU fark yaratacak"





Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, TAMBU’nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, zengin içeriğiyle kullanıcılarına hem eğlenceli hem de interaktif zaman sağlayan TAMBU’nun tüm iOS ve Android cihazlardan ücretsiz olarak indirilebildiğini belirtti.

İlk yerli platform TAMBU’da sadece eğlenceli içerikler bulunmadığını vurgulayan Demir, “TAMBU tüm ekosisteme fayda katacak ve fark yaratacak. Farklı sektörlere, markalara açık, ülke ekonomisine değer yaratacak ve yerelliğe odaklı akıllı bir platform. Örneğin, ileride markalar müşterileriyle bu platform üzerinden iletişime geçebilecek.” dedi.

Demir, TAMBU’nun en önemli özelliklerinden birinin de “öğrenen bir sistem” şeklinde kurulması olduğunu, bu sayede geliştiriciler ve Ar-Ge ekipleri açısından da büyük fırsatlara açık bulunduğunu bildirdi.

TAMBU’nun kullanıcı alışkanlıklarını öğrendikçe kendisini o yönde daha fazla adapte ettiğini, kullanımının da aynı şekilde hızlandığını ve kolaylaştığını anlatan Demir, şunları söyledi:

“Biz TAMBU’yu, tüm bu özellikleriyle Türkiye’ye değer katacak, uluslararası normlarda, bağımsız ve güçlü bir platform olarak konumlandırıyoruz. TAMBU’nun bu önemli özellikleri artırması, uzun yıllar global bir ürün olarak piyasada varlığını sürdürmesi, kullanıcıları hem performans hem de içerik anlamında mutlu etmesi, gelecekte dijital uygulama standartları arasında gösterilmesi ve global bir değer olarak ülkemizi gururlandırması şu an için öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu nedenle, biz bu projeyi Türkiye sınırlarının dışına çıkarıp, yurt dışına da ihraç etmeyi planlıyoruz.”





- “Platformdan çıkmadan alışveriş yapılabilecek”





Ramazan Demir, TAMBU’nun bir klavyeden öte Türk insanının, içinden çıkmadan birkaç dokunuşla pek çok ihtiyacını karşılayabileceği bir platform olduğuna dikkati çekerek, “Milli içeriklerin yanı sıra, konuşmayı yazıya döken, anlık kolay çeviri özelliği olan, lokasyon bazlı algoritmalarıyla bulunduğunuz noktada aradığınız mekan ve ürünlere hızlıca ulaşmanızı sağlayacak, hatta yine bu platformdan ayrılmadan alışverişe de imkan verecek kocaman bir dünya yarattık.” ifadelerini kullandı.

Demir, “Mesela, bir yakınınızın bebeği olmuş ve ‘Aynı babası, burnundan düşmüş’ demek istiyorsunuz. Bunun için TAMBU’da bıyıklı babasının burnundan düşen bıyıklı minik bebeği paylaşabilirsiniz.” dedi.

Ramazan Demir, TAMBU’yu geleceğin dijital platform vizyonunun bir örneği olarak gördüklerini ve tüm dünyadaki telekom operatörleri arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“TAMBU’nun tasarım ve geliştirilme sürecinde farklı bir vizyon söz konusu. Klavyeler gelecekte, sadece mesajlaşma aracı olmaktan çıkarak, bir dosyayı buluttan paylaşabilecek, fotoğraf gönderimi yapabilecek, kısacası günlük temel işler için birçok ana geçit işlevi edinecek. Tıpkı tarayıcılar gibi mesajlaşma uygulamasındaki rekabet de klavye ekosisteminde yeni bir yatırım dalgasını beraberinde getiriyor.

Bu yatırımın temel nedenlerinden biri de bu tarz ürünlerin stratejik olarak işletim sistemlerinin de ötesinde işlevler üstlenmesi. TAMBU, herkese açık bir ürün. Hedef kitle potansiyeli bu anlamda uluslararası pazarı da dahil ettiğimizde bir hayli yüksek. Bu platform, e-ticaret alanında farklı iş ve gelir modelleri için de iyi bir araç olma potansiyeli barındırıyor. Bu akıllı platform, ekonomik anlamda birçok iş birliği ve kazanç modeline açık ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde küçük şirketlerin de katma değer yaratabileceği bir yapıda.”