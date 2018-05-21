TEKİRDAĞ (AA) - Türk Telekom'un "Teknoloji Seferberliği" projesi kapsamında Tekirdağ'da kadınlar internet eğitimi aldı.

Tuğlalı Park'ta konuşlanan tır içerisinde oluşturulan sınıfta katılımcı kadınlara sosyal medya, e-devlet ve günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaların kullanımı hakkında bilgi verildi.

Katılımcılardan Hatice Toprak Karageçili, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk Telekom'un sosyal medyayı daha rahat kullanma adına verimli bir eğitim verdiğini söyledi.

Eğitim ile eksikliklerini görme şansı bulduklarını ifade eden Karageçili, "Sosyal medya hakkında bilmediklerimizi öğrendik. Olumlu bir eğitim oldu bizim için. Eksiklerimizi öğrenme şansı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz Türk Telekom'a." diye konuştu.

Fatma Sarılarlı da sosyal medya ve internet kullanımı hakkında çok verimli bir eğitim aldıklarını belirterek, "Çoğumuz sosyal medyayı belirli alanlarda kullanıyoruz. Sosyal medyanın yanlışları ve doğruları hakkında genel bilgiler verildi." ifadelerini kullandı.

Eğitim alan 30 kadına sertifika verildi.