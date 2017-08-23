Türk turizmci yelkenliyle dünya turuna çıktı

AYDIN (AA) - Turizmci Kadir Uğur, 2 yıl sürecek dünya turuna Kuşadası ilçesinden yelken açtı.

Özel yapım yelkenli yatla denize açılan Uğur için Kuştur mevkisindeki sahilde eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın da katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi.

Burada konuşma yapan Uğur, turizmde 50. yılını doldurduğunu belirtti, bu seyahatte kendisine 2 arkadaşının eşlik edeceğini söyledi.

En büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Uğur, "Hüzünlüyüm çünkü 2 sene boyunca Türkiye’den uzak kalacağım. Aynı zamanda sevinçliyim çünkü iki yıl sürecek bir yolculuğa çıkıyorum. Aynı zamanda da bu yolculuk için bir roman yazılacak. Frankfurt’ta bir arkadaş hem Türkçe hem de Almanca olarak yayınlayacak. Hedefimiz 19 Nisan 2019 da Kuşadası’na giriş yapmak." dedi.

Mesut Yılmaz ise Uğur'un çocukluk arkadaşı olduğunu ve bu uğurlama töreninde onu yalnız bırakmak istemediğini belirterek, "Böyle güzel ama ufak bir tekne ile dünyayı dolaşmak biraz cesaret ve ustalık ister. Kadir’de herhalde ikisi de var ki bu işe talip oldu. Ona rüzgarın kararında olsun diyorum” diye konuştu.

Törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı Özer Kayalı, sanatçı Nuri Alço ve Uğur'un yakınları katıldı.



