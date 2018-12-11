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"Türk turizminin rekor kırması için desteğimizi sunacağız"

- SunExpress CEO'su Jens Bischof: - "SunExpress'in gerçekleştirdiği bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yaşanması beklenen artışın önemli bir göstergesi"

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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress'in Üst Yöneticisi (CEO) Jens Bischof, Türkiye'ye gerçekleştirdikleri seferlerde rekor kapasite artışının, Türk turizminde yaşanması beklenen yükselişin önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Bischof, yaptığı yazılı açıklamada, Türk turizminin öncü hava yolu şirketi olduklarını belirtti.

Geçen yaz Türkiye turizm pazarına toplam 5 milyon koltuk arz ettiklerini bildiren Bischof, "(2019) Bu yıl rekor bir artışla 6,4 milyon koltuk arz edeceğiz. (2019 yaz dönemi) Bu yaz Türkiye’de 16 noktadan Avrupa’da 36 destinasyona tarifeli direkt uçuş düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk turizmine olan inançlarını hep koruduklarını, turizmin zor yıllarında bile Antalya ve İzmir’e sundukları kapasiteleri artırdıklarını belirten Bischof, şunları kaydetti:

"2019’da Türk turizminin rekor kırması için bütün desteğimizi sunacağız. Yolcunun seçimi olarak bilinen Skytrax tarafından seçilen dünyanın en iyi 5'inci, Türkiye'nin ise en iyi tatil hava yolu olarak SunExpress’in gerçekleştirdiği bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yaşanması beklenen artışın önemli bir göstergesi. SunExpress olarak bizim hem Türkiye’de hem de Almanya’da köklerimiz var. Avrupa’da yaşayan Türkler bizim için çok önemli. Bu doğrultuda da Avrupa’da yaşayan Türklerin memleketlerine aktarmasız ve daha rahat gelmelerine özen gösteriyoruz. Bu çerçevede Anadolu uçuşlarımızda da geçen yaza göre 2019 yazında yüzde 30 kapasite artışı gerçekleştirerek yaklaşık 1 milyonluk bir koltuk arz ediyoruz. SunExpress’in 2019 yazında Anadolu’dan yeni uçuşları ise Düsseldorf-Malatya, Düsseldorf-Kütahya/Zafer, Köln-Samsun, Stuttgart-Diyarbakır, Stuttgart-Konya ve Oslo-Konya olacak."

SunExpress, Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuş sayısını da önemli ölçüde artıracak. Antalya, İzmir ve Anadolu kentleri ile Avrupa arasında en çok direkt tarifeli uçuş düzenleyen şirket, 30’dan fazla ülkede toplam 90 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor.


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AnadoluJens BischofSeferSunExpressTürk Turizmi
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