LEFKOŞA (AA) - KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin, "Bu menfur olayın sorumlularının görevden el çektirilmiş ve NATO Genel Sekreteri tarafından Türkiye'den özür dilenmiş olmasına karşın, soruşturmanın derinleştirilerek olayın arkasında bulunanlar hakkında da gerekli işlemin yapılmasını ve benzeri olayların tekrarlanmaması için tedbir alınması NATO'dan beklenendir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ertuğruloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının düşman ülkelerin liderleri arasında gösterilmesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin kullanılarak, sahte bir adres üzerinden düşman ülkelerle iş birliği yaptığı yönünde mesaj verilmeye çalışılmasını şiddetle protesto etti.

Bir skandal teşkil eden bu olayın ne müttefiklik ne de dostluk ile bağdaşmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "Söz konusu olay Türk ulusuna yapılmış bir hakarettir. Bu menfur olayın sorumlularının görevden el çektirilmiş ve NATO Genel Sekreteri tarafından Türkiye'den özür dilenmiş olmasına karşın soruşturmanın derinleştirilerek olayın arkasında bulunanlar hakkında da gerekli işlemin yapılmasını ve benzeri olayların tekrarlanmaması için tedbir alınması NATO'dan beklenendir." ifadesini kullandı.