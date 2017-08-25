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"Türk üniversiteleri yurt dışında ivme kazanacak"

- Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün: - "(Türkiye'deki devlet üniversitelerinin, yurt dışında akademik birim ve sosyal tesisler kurabilmesi) Bu hüküm, Türkiye'nin uluslararası alanda eğitim-öğretim faaliyetlerine ivme kazandıracak" - "Hükmün getirilmesiyle gerek Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışmalarını daha etkin biçimde yürütmesi, gerekse devlet üniversitelerinin yurt dışında eğitim-öğretim faaliyetlerini yaygınlaştırmalarına olanak sağlanacak"

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, kanun hükmünde kararname (KHK) ile Türkiye'deki devlet üniversitelerinin, yurt dışında akademik birim ve sosyal tesisler kurabilmesinin, Türkiye'nin uluslararası alanda eğitim-öğretim faaliyetlerine ivme kazandıracağını belirtti.

Birol Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışında yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı yükseköğretim kurumlarının devralınması veya alternatif yeni yükseköğretim kurumları açılması ve desteklenmesine dair faaliyetlerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasına gerek duyulduğunu ifade etti.

Mevcut kanunun, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin farklı ülkelerde kampüs veya fakülte gibi yükseköğretim birimleri açmalarına olanak tanımadığına işaret eden Akgün, KHK ile "Türkiye'deki devlet üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfının önerisi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla yurt dışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilecek." hükmünün getirilmesiyle gerek Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışmalarını daha etkin biçimde yürütmesi gerekse devlet üniversitelerinin yurt dışında eğitim-öğretim faaliyetlerini yaygınlaştırmalarına olanak sağlanacağını ifade etti.

Türkiye'deki devlet üniversitelerinin birikiminden istifade edilerek yurt dışında yükseköğretim alanında da gerek devralma gerekse güçlü alternatifler oluşturmak bakımından başarı sağlanmasının mümkün olacağını vurgulayan Akgün, "Bu hüküm, Türkiye'nin uluslararası alanda eğitim-öğretim faaliyetlerine ivme kazandıracak." dedi.

Birol Akgün, konuya ilişkin alt yapısı güçlü devlet üniversiteleri ile çalışmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

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KHKTürkiye Maarif VakfıTürkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün
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