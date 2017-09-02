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Türk vakıfları Sudan'da yüzleri güldürdü

- Türkiye Diyanet, Aziz Mahmut Hüdayi ve Hayrat Vakıfları Sudan'ın çeşitli bölgelerinde kurban eti dağıttı

Türk vakıfları Sudan'da yüzleri güldürdü

HARTUM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve Hayrat Vakfı, Sudan'nın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı.

Türkiye'den toplanan kurban hisselerini Hartum, Nyala, Kesele eyaletlerindeki yardıma muhtaç insanlara ulaştıran vakıflar, binlerce yetim ve mültecinin yüzünü güldürdü.

TDV Sudan ekip sorumlusu Abdülcelil Alpkıray, bayram boyunca 6 bin 650 hissenin dağıtılacağını söyleyerek, "6 kişilik ekiple Sudan'a geldik. Darfur, Nyala, Kesele başta olmak üzere birçok bölgede yetimlere ve mültecilere ulaştık. Türkiye'nin şefkatini onlara gösteriyoruz. Amacımız İslam kardeşliğini diri tutmak." diye konuştu.

Sudan genelinde 250 büyükbaş kestiklerini belirten Hüdayi Vakfı Sudan Sorumlusu Musab Demirlenk, kurban çalışmalarını 15 kişilik Türk ekiple gerçekleştirdiklerini söyledi. Demirlenk, kesilen kurban etlerinin 10 bin aileye ulaştırdıklarını ifade ederek, "Türkiye halkı her daim Afrika'nın yanında olmuştur." dedi

Arife günü yetimlere bayramlık dağıtan Hayrat Vakfı da 380 büyükbaş hayvan keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Vakfın Afrika Sorumlusu İsmail Kaya, 70 ülkede kurban çalışması yaptıklarının altını çizerek, Sudan'da Kadarif, Sinnar ve Hartum bölgelerinde binlerce yardıma muhtaç aileye ulaştıklarını kaydetti.

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