Türk vatandaşları yurda girişte

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nın yakınında güvenlik noktası oluşturan Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri yurda girişte Türk vatandaşları karşılıyor, onlara trafik ve güvenlik kurallarına ilişkin bilgi veriyor.

Sınır kapısından geçerek güvenlik noktasına ulaşan araçlarda arama, pasaport kontrolü yapan jandarma ekipleri, sürücülere trafik ve güvenlik kurallarına ilişkin broşür dağıtıyor ve şapka hediye ediyor.

Ekipler sürücüleri, "Güvenli yerlerde mola veriniz. Mola yerinde aracınızı terk etmeden önce değerli eşyalarınızı yanınıza alınız. Aracınızı kilitlemeyi unutmayınız. Araç içerisinde kalacak değerli eşyaların araç dışından görülmeyecek şekilde olmasına özen gösteriniz. Manevi duygularınızdan faydalanarak yasaya aykırı şekilde satış yapan seyyar satıcılardan bayrak, flama ve benzeri malzemeleri satın almayınız. Mümkün olduğu kadar kalabalık ıssız olmayan güvenlik personelinin bulunduğu yerleri tercih ediniz. Şüpheli durumlarda güvenliğiniz için 156 jandarma, 155 polis imdat hatlarını arayınız." şeklinde bilgilendirdi.

-"Çok memnun kaldık"

Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan Necmettin Dal, tatilini İzmir'de geçireceğini söyledi.

Sınır kapısından geçtikten sonra jandarmanın bilgilendirme yaptığını ve bunu yararlı bulduklarını belirten Dal, "Bu uygulamaları çok güzel buluyoruz. Kendimizi güvende hissediyoruz, mutlu oluyoruz. Ekipleri gideceğimiz yere yavaş güvenli gitmemiz konusunda uyardı." diye konuştu.

İsveç'ten gelen Tahir Yiğit ise her yıl Türkiye'ye gelerek hasret giderdiklerini anlattı. Sürücüler olarak jandarmanın bilgilendirmesini dikkate aldıklarını belirten Yiğit, "Bizim güvenliğimizi düşünüyorlar. Çok memnun kaldık." dedi.















