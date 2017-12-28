Türk ve Azerbaycan paralimpik bocce takımları arasında dostluk karşılaşması

BAKÜ (AA) - Türk ve Azerbaycanlı paralimpik bocce takımları, dostluk müsabakaları yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ABU Arena'da düzenlenen müsabakaları Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selim Müslümov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, milletvekilleri ve çok sayıda davetli izledi.

İki ülke milli marşlarının okunması ile başlayan müsabakalarda bireylerin engel durumuna göre 4 klasmanda Türk ve Azerbaycanlı bocce sporcuları birbirleriyle yarıştı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda galiplere madalya ve farklı ödüller dağıtıldı.

Ödül töreninde sporculara madalyalarını takdim eden Bakan Müslümov, organizasyona ve bocce sporunun Azerbaycan'da gelişmesine verdikleri destek için TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral da Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olacaklarını belirtti.

İki ülkenin birlikte olduğunda neler başarabileceğinin bugün bir daha görüldüğünü söyleyen Özoral, "Engelli kardeşlerimizin kendilerine olanak sunulduğunda dünyayı sırtlayıp götürecek güçte olduklarını gördük." dedi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Adem Urfa, Azerbaycan'da bugüne kadar 800 proje gerçekleştirerek iki ülke arasında etkili bir köprü oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Engellilere yönelik de projeler yaptıklarını bildiren Urfa, "Engelli vatandaşlarımız çok güçlü bir hayat mücadelesi veriyor. Bizim de onların bu mücadelesine katkı sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin ardından Azerbaycan bocce takımına TİKA tarafından tekerlekli sandalyeler ve bocce malzemeleri hediye edildi.







