Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Türk ve Suriyeli öğrencilere yardım

- AK Parti Reyhanlı İlçe Gençlik Kolları ile İkra Deva Yardım Bahçesi Platformu tarafından, 300 çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu

Türk ve Suriyeli öğrencilere yardım

HATAY (AA) - AK Parti Reyhanlı İlçe Gençlik Kolları ile İkra Deva Yardım Bahçesi Platformunca, ilçede eğitim gören Türk ve Suriyeli 300 öğrenciye kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

İkra Deva Yardım Bahçesi Platformu kurucusu Şifa Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerinin gülmesi için gayret ettiklerini söyledi.

Türk ve Suriyeli öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalıştıklarını anlatan Boztepe, ''Reyhanlı'da iki farklı okulda Türk ve Suriyeli 300 çocuğumuza destek olduk. Mont, kışlık kıyafet, çorap, ayakkabı ve kırtasiye dağıtımı yaptık.'' ifadelerini kullandı.

Boztepe, yardım çalışmalarına devam edeceklerini, hedeflerinin daha fazla çocuğa ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Reyhanlı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt da yardıma ihtiyacı olan ailelerin çocuklarının yanında olduklarını kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK PARTİReyhanlıSuriyelilerYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5