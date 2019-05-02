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Türk yatırımcılardan Etiyopya’ya 40 milyon dolarlık kablo fabrikası

- Türk şirketi, Etiyopyalı ortağıyla birlikte 40 milyon dolarlık yatırımla yaklaşık 300 kişinin istihdam edileceği yeni bir kablo fabrikası açtı

Türk yatırımcılardan Etiyopya’ya 40 milyon dolarlık kablo fabrikası
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ADDİS ABABA (AA) - Türk yatırımcılar, Etiyopya’nın Oromiya eyaletinde yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla yeni bir kablo fabrikası kurdu.

Türk Demes Kablo ve Etiyopyalı Glorious şirketi tarafından ortak kurulan Euro Cable, başkente yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gelan kasabasında 10 bin metrekarelik yeni kablo fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Etiyopya Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Teka Gebreyes ve şirket yetkililerinin yanı sıra Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp de katıldı.

Bakan Gebreyes, burada yaptığı konuşmada, şirketin doğuş hikayesini yatırım komisyonunda çalıştığı dönemden hatırladığını söyleyerek, iki şirketin 10 yıldan bu yana sürdürdüğü ortaklığın diğer yatırımcılara iyi bir model olması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Alp, Türkiye’nin Etiyopya’daki yatırımlarına ve iki ülke arasındaki ilişkilere atıfta bulunarak, bu yatırımın bu ilişkiyi daha da derinlere götüreceğini dile getirdi.

Alp, Türk yatırımcıları bu ülkeye yatırım yapmaya motive eden şeyin Etiyopya’nın geleceğine duydukları inanç olduğuna işaret etti.

Euro Cable ortaklarından Simge Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 2007 yılında kurulduğunu belirterek ülkede üretime 30 kişiyle başladıklarını anlattı.

40 milyon dolarlı yatırımla hayata geçirilen yeni fabrikada 300 kişinin istihdam edileceğini ve bu sayısının 500’e çıkabileceğini kaydeden Yüksel, şu anda iç piyasanın taleplerini karşılamaya çalışan şirketin diğer Afrika ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediğini söyledi.

Elektrik kablosunun yanı sıra telekomünikasyon kabloları da üreten şirket, aynı zamanda ülkede elektrik kablosu üretmeye başlayan ilk özel şirket olma unvanına sahip.

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EtiyopyaKabloYatırım
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