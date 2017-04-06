Türk Yıldızları çeyrek asırdır gökyüzünde

KONYA (AA) - Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 1992'de kurulan ve gökyüzünde çeyrek asrı tamamlayan akrobasi timi Türk Yıldızları, 25. kuruluş yıllarını hazırladıkları klip ile takipçilerine duyurdu.

Kurulduğu yıldan beri yurt içinde ve yurt dışında ay yıldızlı bayrağı gökyüzünde dalgalandıran akrobasi timi, 25. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Türk halkının Silahlı Kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa sevgisini artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Yıldızları, "Varlığımız ve 25 yılımız Türk varlığına armağan olsun. Al bayrağımızı dalgalandırmanın gururuyla nice 25 yıllara" mesajıyla video yayınladı.

Klipte, pilotların bugüne kadar 21 farklı ülkede 139, yurt içinde 89 farklı il ve ilçede 339 gösteri uçuşu yaptığı belirtildi.

Pilotların bugüne kadar 34 bin 166 saat uçuş gerçekleştirdikleri bilgisine yer verilen video, "Gökyüzünde çeyrek asır" mesajıyla sona eriyor.

