Türk Yıldızları ilk kez Rusya'da MOSKOVA (AA) – Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yapmak üzere ilk kez Rusya’ya geldi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'na ait 8 adet F-5 uçağının Moskova'daki Kubinka...

25 Ağustos 2017 Cuma 17:24