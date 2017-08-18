Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak

- Türk Yıldızları, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına, 20 Ağustos Pazar günü gösteri uçuşu yapacak

Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak

TRABZON (AA) - Türk Yıldızları'nın, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına uçacağı bildirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin organizasyonuyla 20 Ağustos Pazar günü Türk Yıldızları'nın Toklu Mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki güzergahta, şehit Eren Bülbül anısına gösteri uçuşu yapacağını belirtti.

Genç, uçuşun "ErenİyikiVarsın" temasıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ahmet Metin Genç, belediye tarafından Beşirli sahilinde yapımı tamamlanan Ekopark'ın da aynı gün hizmete açılacağını bildirdi.

Ekopark'ın sahile yeni bir renk katacağını, yeşille iç içe çok güzel bir mekan olduğunu belirten Genç, "Vatandaşlarımızın keyifle vakitlerini geçirebilecekleri, yeni bir dinlenme ve gezinti alanına kavuştuk. Çevre dostu, yeşilin her çeşidini bünyesinde barındıran bu eserimizi de vatandaşlarımızın katılımıyla açmak istiyoruz ve herkesi açılışımıza davet ediyoruz." ifadesini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OrtahisarTrabzonTürk Yıldızları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5