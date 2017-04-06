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Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki çeyrek asrına özel tasarım

- Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 1992 yılında kurulan ve 25 yılda 22 ülkede 478 gösteri sunan "gökyüzünün milli takımı" Türk Yıldızları için özel kuyruk boyaması yapıldı - Ekibin üniforma tasarımını da yapan Dorkip'in imzasını taşıyan yeni kuyruk tasarımlı Türk Yıldızı, ilk gösterisini timiyle 9 Nisan'da Şanlıurfa'da yapacak

Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki çeyrek asrına özel tasarım

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 1992 yılında kurulan ve gökyüzünde çeyrek asrı tamamlayan akrobasi timi "Türk Yıldızları"nın 25. yıl dönümü dolayısıyla tim liderinin uçağına özel kuyruk boyaması yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 7 Kasım 1992 yılında kurulan Türk Yıldızları, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter uçağı ile 18 Haziran 1993'te Ankara'da gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, geçen 25 yılda 34 bin 166 saat uçuş yaptı. Bugüne kadar 21 farklı ülkede 139 gösteri sunan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi, Türkiye genelinde de 339 gösteriyle 7'den 70'e vatandaşla buluştu.

Türkiye'nin "gökyüzündeki milli takımı" Türk Yıldızları'na 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir kuyruk tasarımı yapıldı.

Türk Yıldızları'nın 25. yıl kuyruk tasarımı, uzun süren uğraşlar ve araştırmalar sonucu, söz konusu uçakların 20. yıl boyaması ve ekibin üniforma çizimini yapan grafik tasarımcısı Murat Dorkip tarafından çizildi.

Gökyüzünün rengini anımsatan tasarım Türk Yıldızları tim lideri Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı'nın uçağına nakşedildi.

Türk Yıldızları, yeni kuyruk tasarımıyla ilk gösterisini 9 Nisan'da Şanlıurfa'da yapacak.

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EskişehirTürk Yıldızları
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