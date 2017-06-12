Türk Ytong Dilovası fabrikasının temeli atıldı

KOCAELİ (AA) - Türk Ytong'un, 50 milyon avroluk yatırımla Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kurmayı planladığı ytong (yapı malzemesi) fabrikasının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk Ytong grubu ve dünyanın en büyük ytong fabrikasının temel atma töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ekonomisi ve kalkınması adına güzel bir gün olduğunu aktaran Güzeloğlu, "Türk Ytong fabrikasının kuruluşundan bugüne gelişi anlatıldığında aslında her bir şirketin kendi özelinde ülkenin gelişmesini, ülkenin kalkınmasını ve büyük hedeflere doğru bu ülkenin kararlı yürüyüşünü görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2017’nin ilk çeyreğinde net yüzde 5 büyüdüğünü vurgulayan Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bu rakam gelişmiş ülkelerin, Avrupa Birliği ülkelerinin ve OECD ülkelerinin ortalama büyümesinin çok üzerinde bir büyüme rekorudur. Ve inşallah hedefimiz yüzde 5'in çok üzerinde bir rakamla 2017'yi tamamlamaktır. Ancak ilk çeyrekteki yüzde 5 büyümemizin net 2,2'si ihracata bağlı bir büyüme olarak gerçekleşmiştir. Türkiye bugün 200'ü aşkın gümrük bölgesine dünyanın her ülkesine gelişmiş ve her geçen gün katma değeri yüksek, tıpkı Türk Ytong'un hedeflediği gibi ürünlerle ihracat iddiasını sürdürürken, ilk çeyrekteki net yüzde 5 büyümenin yüzde 2,2'sinin ihracattan gelmesi, gelecekte bizi pozitif anlamda ayrıca umutlandırmakta ve güven vermektedir.

Türkiye bir bütün olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin aldığı piyasa dostu reformlarla üretimi ve istihdamı destekleyen bu tür yapısal tedbirlerle inşallah gelecek her gün bu beklentilerin ötesine ve kalkınma yarışının belirleyicisi bir ülke konumuna doğru gidiyor. Türkiye'nin büyümesine, bugün Türk Ytong'un böylesi büyük bir temel atmasından daha güzel bir referans olabilir mi? Bakınız 200 milyon liralık doğrudan bir yatırım."

Vali Güzeloğlu ayrıca fabrikanın 100 kişiyi doğrudan, 250 kişiye dolaylı olmak üzere toplam 350 kişiye iş imkanı sağlanacağını bildirdi.

- "2018 yılının ikinci yarısında açmayı hedefliyoruz"

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar da Dilovası tesisleri ile kapasite artırımına gideceklerini belirtti.

Türk Ytong'un ağırlıklı üretimini 1963’ten bu yana Pendik fabrikasında sürdürdüğünü aktaran Hinginar, "Ancak son yıllarda Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelen inşaat sektörü yapı malzemelerinde kapasite artırımı fırsatı yarattı. Bu nedenle Kocaeli-Dilovası bölgesinde 500 bin metreküp kapasiteli yeni fabrikamızı kurmak için düğmeye bastık. 50 milyon avro yatırımla devreye alacağımız Dilovası fabrikamızı, 55. yılımızı kutlayacağımız 2018 yılının ikinci yarısında açmayı hedefliyoruz. Hem teknolojisi hem de kapasitesiyle Türkiye’de gazbeton endüstrisini çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak bu fabrika ile donatılı ürün kapasitemizi de ikiye katlayacağız." ifadesini kullandı.

Piyasalardaki günden güne gelişen olumlu atmosferin yapı sektörünü kısa sürede hareketlendirdiğine değinen Hinginar, şunları söyledi:

"Gerek ülkemizin birlik ve bütünlüğü, gerekse ekonomi açısından olumsuz bir dönemi geride bıraktık. Mayıs ayı itibariyle mevcut inşaat işlerinde geçen yıla göre 7,2 puanlık bir sıçrama söz konusu. Keza konut satışlarında da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7,6 artış kaydedildi. Bu veriler ışığında inşaat sektörünün 2017 yılında da Türkiye ekonomisinin taşıyıcı kolonu olacağını söylemek mümkün. Türk Ytong olarak biz de yatırım planlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza aynı tempo ile devam edeceğiz; gerek Türkiye’de gerekse dünyadaki liderliğimizi sürdüreceğiz. Son 20 yılda Türkiye’de sağladığımız büyüme ve kurduğumuz fabrikalarla hem Türk mühendisliğinin hem de Türk işletmeciliğinin başarısını da tescil etmiş bulunuyoruz. Kurduğumuz son Çatalca fabrikası ve burada kuracağımız 6. fabrikamız dünyanın en modern ve yeşil sertifikalı fabrikaları olarak göğsümüzü kabartmaktadır."

Daha sonra Vali Güzeloğlu, Hinginar ve diğer davetlilerle fabrikanın temeli atıldı.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve çok sayıda davetli katıldı.