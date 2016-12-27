Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Türk yük gemisi Kos Adası'nda karaya oturdu

- Dümeni arızalanan geminin 5 kişilik mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Türk yük gemisi Kos Adası'nda karaya oturdu

GÜMÜLCİNE (AA) – Ege Denizi’nde, teknik bir sorun nedeniyle bir Türk yük gemisi Kos Adası (İstanköy) yakınında karaya oturdu.

Tuzla Limanı'ndan Antalya’ya gitmekte olan ALCATRAS isimli Türk bandıralı geminin, dümeninde meydana gelen mekanik arıza nedeniyle sürüklenerek Kos Adası’na 100 metre kala sığı sularda karaya oturduğu öğrenildi.

Burun kısmında hafif hasar meydana gelen geminin 5 kişilik mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğu, yardım için Yunan sahil güvenlik botlarının kaza yerine sevk edildiği bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, kurtarma çalışmalarının bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle zorlukla sürdürüldüğü, kaza nedeniyle deniz kirliliği yaşanmadığı kaydedildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kos AdasıTürk Gemisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.