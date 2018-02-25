Türk zırhlısı Senegal'i koruyacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi tarafından üretilen zırhlı kara araçlarına yurt dışında gösterilen ilgi yeni ihracatlara kapı aralıyor. Son olarak Senegal, Nurol Makina tarafından üretilen 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın ve toplumsal olaylara müdahale aracı Ejder TOMA aldı.

Zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve özel amaçlı platformların özgün sistem tasarımlarını ve üretimini gerçekleştiren Nurol Makina, ortaya koyduğu ürünlerle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da talep görüyor.

Zırhlı araçlarına gösterilen ilgi dolayısıyla 2017'de üretim, teslimat ve yeni sipariş anlamında oldukça hareketli bir yıl geçiren Nurol Makina, bunun sonucu olarak bir önceki yıl 400 bin dolar olan ihracatını 50 milyon dolara çıkardı.

Şirket, ihracatta yakaladığı başarıyı bu yıl yeni ülkeleri müşteri listesine ekleyerek sürdürüyor.

Nurol Makina'nın araçlarını envanterine ekleyen son ülke ise Senegal oldu. "Kara kıta"daki ilk ihracatını Tunus'a yapan şirket, bu kez jandarma güçlerinin ihtiyaçları için Senegal tarafından tercih edildi.

Senegal, Ejder Yalçın ve Ejder TOMA araçlarıyla envanterini güçlendirdi. Araçların kabul işlemleri Türkiye'de gerçekleştirildi.

Senegal jandarmasının talebi doğrultusunda zırhlı muharebe araçlarının üzerine silah sistemi yerine açık kule yerleştirildi.

Araçların kullanımına yönelik olarak Senegalli güvenlik görevlileri Nurol Makina tesislerinde eğitim aldı.

Şirket, araçlara ilişkin ilk teslimatını martta, ikinci teslimatını ise nisan ya da mayıs ayında gerçekleştirecek.

- Her türlü arazide Ejder Yalçın

Nurol Makina'nın özgün tasarımı Ejder Yalçın, sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabiliyor.

Araç, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebiliyor ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik özelleştirilebiliyor.

Ejder Yalçın, balistik tehditlere, mayın patlamalarına, el yapımı patlayıcılara ve yanal patlamalara karşı yüksek koruma sağlıyor.

Kullanım amacına bağlı olarak 11 kişiye kadar personel taşıyabilen araç, 14 ton muharebe ağırlığına sahip bulunuyor. Ejder Yalçın, araç konfigürasyonuna göre 4 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor.

Menzili 700 kilometreyi bulan Ejder Yalçın, 120 kilometre hızla görev yapabiliyor.

- Yüksek balistik korumalı Ejder TOMA

Ejder TOMA ise üstün yol ve arazi performansı ile kentsel ve kırsal alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirildi.

Hızı saatte 110 kilometre olan araç, 750 kilometre menzile sahip bulunuyor. Ejder TOMA, 5 bin litre su kapasitesiyle görev yapabiliyor.

Yüksek balistik korumaya sahip Ejder TOMA'da korozyon ve tıkanmayı önlemek için kendini temizleme sistemi, gerçek zamanlı su topu yönlendirme sistemi, araç altı ve üstü için alev söndürme sistemi gibi birçok donanım bulunuyor.