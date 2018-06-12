Türk zırhlısına rağbet artıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Yüksek korumaya ve performansa sahip çözümlerle dünyanın önde gelen 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç üreticilerinden biri haline gelen Nurol Makina'nın ürünlerine rağbet artıyor.

Nurol Makina, Paris'teki Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 araçlarını sergiliyor.

Koruma seviyesi, mobilite ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle kendi sınıfını yaratan Ejder Yalçın, Paris'te ziyaretçilerin karşısına, farklı ülkelerinin tercihi olduğunu vurgulayacak şekilde, yarısı çöl kamuflajına, yarısı haki renkli kamuflaja boyanmış şekilde çıktı.

Türkiye’de farklı coğrafi şartlarda, arazi ve şehirlerde başarıyla görev yapan Ejder Yalçın, Sahra Çölü'nden Orta Asya steplerine ve dağlarına kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarında gerçekleştirilen testlerden başarıyla geçti. Araç, envanterde bulunduğu bazı ülkelerde, farklı çatışma ortamlarında görev yaparak, muharebe ortamında da kendisini ispatladı.

Ejder Yalçın'ın kanıtlanmış muharebe performansı, kullanıcılarının görevlerini güvenli yerine getirmelerini sağlıyor, düşman unsurlarını ise araçtan uzak tutuyor.

Ejder Yalçın'a son olarak uzaktan komuta edilebilme yeteneği kazandırıldı. Araç, bu yeteneğiyle kullanıcısına, görev bölgesine hızlı intikal, görev bölgesinde ise tehditlere karşı insansız, uzaktan kullanım gibi yeni imkanlar sağlıyor.

Uluslararası pazarda gördüğü ilgi geçen yıl somut siparişlere dönüşen Ejder Yalçın, bugüne kadar 5 ülke tarafından tercih edildi.

Nurol Makina geçen sürede 400'ün üzerinde Ejder Yalçın'ın teslimatını gerçekleştirdi. Teslim edilmeyi bekleyen 500'ün üzerinde de kesin sipariş bulunuyor. Araçlar, ülkelerin tercihlerine göre çeşitli konfigürasyonlarda ve görev yükleriyle üretiliyor.

Siparişlerin karşılanması için yoğun bir üretim süreci yürütülürken, aracın farklı ülkelerde testleri ve ihale süreçleri de devam ediyor. Nurol Makina, gelecek dönemde bin 400'ün üzerinde yeni sipariş almayı öngörüyor.