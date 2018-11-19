İSTANBUL (AA) - TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Projede Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmının tamamlanması dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Erdoğan, Putin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski bakanlar, iş insanları ve vatandaşlar yer aldı.

Projenin tanıtım videosuyla başlayan törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin sahneye beraber çıktı, önce Erdoğan, sonra Putin katılımcılara hitap etti.

Kıyıköy'de bulunan Pioneering Spirit Gemisi'nden canlı bağlantıyla BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gazprom Üst Yöneticisi (CEO) Alexey Miller tarafından Putin'e projeye ilişkin bilgilendirme yapıldı. Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Oleg Aksyutin, kaynakçıların faaliyetlerini tarif ederek, kaynak işleminin tamamlanmasına yönelik bilgi verdi.

Erdoğan ve Putin'in kaynak işleminin başlaması için talimat vermesinin ardından kaynak işlemi başladı. Erdoğan, "Görüldüğü gibi son kaynak yapılıyor. Çok yüksek bir teknoloji ile bu kaynak yapılıyor." dedi.

Kaynak işlemleri tamamlanan borular, Erdoğan ve Putin’in talimatıyla suya indirildi. Böylece Rusya’nın Anapa kentinden başlayan projenin deniz bölümü Kıyıköy’e ulaşarak tamamlandı.

Putin de "Bu tür projeler ve bu proje özellikle üçüncü ülkenin çıkarlarına karşı değildir. Bu projelerle ikili ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ülkeler arasında ekonominin gelişmeleri sağlamak için bunlar önemli. Bunların faaliyete geçirilmesi kendi ulusal menfaatlerini çıkarlarını koruma konusunda önem teşkil ediyor." diye konuştu.

Törenin sonunda aile fotoğrafı çekildi.