Türkçe konuşan ülkelerin gençleri kampta buluştu

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi tarafından düzenlenen Türk Konseyi 2. Uluslararası Gençlik Kampı'nda, aynı dili konuşan altı ülkeden 320 genç birbirleriyle tanışmanın sevincini yaşadı.

Ortak tarih, medeniyet ve kültür mirasına sahip ülkelerin gençlerinin kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Alaaddin Keykubat Kampı'nda düzenlenen etkinliğin ilk dönemine Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kosova'dan 18-25 yaşındaki erkekler katıldı. Kızlar etabının da yapılacağı kampta, 320 genç hem kendi kültürlerini tanıttı hem de kaynaştı.

Kampta, dağcılık, bisiklet, futbol, okçuluk gibi spor aktiviteleri ile halk oyunları, ebru ve el işi eğitimleriyle günü dolu dolu geçiren gençler, "Gönüllülük ve Topluma Katkı", "Ortak Tarih, Ortak Kültür ve Ortak Dil" ile "Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri" temalı atölye çalışmaları gerçekleştirdi.



Gençlerin birbirlerini eğlenerek tanıma fırsatı yakaladığı kamp, 13-19 Ağustos'ta düzenlendi.

- "Burada kardeşlerimi buldum"

Kampa katılan Kazakistanlı Dinmukhammed Kassymbek (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa Türkiye'de katıldığı kampın güzel geçtiğini söyledi.

Kamptaki arkadaşlık ortamından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kassymbek, "Rize'ye, Trabzon'a gidemedim ama Trabzon, Rize buraya geldi. 'Okunacak en büyük kitap insandır' derler. Buradaki herkesi okumaya çalışıyorum. Onlardan gerçek yaşamı öğrenme fırsatı buldum. Burada kardeşlerimi buldum, bir daha iletişimi kesmemeye çalışacağız." diye konuştu

Özbekistanlı Farih Ahmad Ziya (24) da kampta ip parkuru, mini golf oynadığını, bisiklet sürüp, ata bindiğini anlattı.

"Harika zaman" geçirdiğini dile getiren Ziya, farklı ülkelerden gelen arkadaşlarıyla çok iyi dostluklar kurduğunu ifade etti.

Kampta hiç zorluk yaşamadığını söyleyen Ziya, "Aynı dili konuşuyoruz fakat farklı bir lehçe kullanıyoruz. Bu durum çok da eğlenceli. Birbirimizi anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ziya, kamptaki arkadaşlarıyla sosyal medyadan görüşmeye devam edeceklerini ifade etti.

- "Benzerlikleri gördükçe mutlu oluyoruz"

Türkiye'den Ahmet Yasir Çavent (20) de ilk defa katıldığı kamptaki arkadaşlarını çok samimi bulduğunu kaydetti.

Kültürler arasında büyük benzerlikler olduğuna dikkati çeken Çavent, "Benzerlikleri gördükçe mutlu oluyoruz. Onların gerçekten kardeşimiz olduğunu bir defa daha anlıyoruz. Farklılıklar da var ama bunlar da çeşitlilik katıyor. Biz onlardan öğreniyoruz, onlar bizden öğreniyor. Açıkçası öncesinden bu kadar benzerliklerimiz olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Kırgızistanlı Atilla Güven (25), kampta kurdukları arkadaşlığın bir ömür boyu devam edeceğine inandığını dile getirdi. Tarihin, kültürün ve dilin ortak olduğunu aktaran Güven, hedef birliği içinde olacaklarını belirtti.

Kosovalı Arber İberdemaj (24) da eğlenceli geçen kampa, ilişkileri ve kardeşliği güçlendirmek amacıyla katıldığını, arkadaşlarına ülkesini tanıttığını söyledi.