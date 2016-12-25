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Türkçe kursunu bitiren Afgan öğrenciler sertifika aldı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'da çok sayıda projeyi hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Mezar-ı Şerif kentinde 6 ay önce açtığı Türkçe kursunu bitiren öğrenciler sertifikalarını aldı. Fatime Belhi Kız...

Türkçe kursunu bitiren Afgan öğrenciler sertifika aldı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'da çok sayıda projeyi hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Mezar-ı Şerif kentinde 6 ay önce açtığı Türkçe kursunu bitiren öğrenciler sertifikalarını aldı.

Fatime Belhi Kız Lisesinde düzenlenen törene TİKA Mezar-i Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, Koordinatör Yardımcısı Burak Kadir Kıllıoğlu, Belh il Eğitim Müdürü Mevlevi Abdulaziz Azizi, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belh il Eğitim Müdürü Azizi, Türkiye ile Afganistan arasında tarihi dostluk bağının bulunduğunu söyledi.

Dostluğun gereği yapılan yardımların asla unutulmayacağını kaydeden Azizi, dostluğun böylece devam edeceğini belirtti.

Azizi, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan genelinde yüzlerce projeyi hayata geçirdiğini vurgulayarak bu yardımların en önemlisinin de eğitim alanındaki faaliyetler olduğunu ifade etti.

TİKA'nın kurduğu Türkçe kursu sayesinde daha önce de yüzlerce Afgan gencinin Türkçe öğrendiğini dile getiren Azizi, yabancı bir dili öğrenmenin faydalarını anlattı.

- TİKA'nın yardımları devam edecek

TİKA Mezar-i Şerif Koordinatörü Bulduk da ''Bir milletin diline öğrenmek o milletin kültürüne saygı duymaktır'' dedi.

Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylara rağmen Türkiye'nin Afgan dostlarına olan yardımlarının devam edeceğini dile getiren Bulduk, yarınlara iyi hazırlanmak için başka dilleri de bilmenin önemli olduğunu söyledi.

Türkçe, Farsça ve Peştuca şiirlerin okunduğu tören, sertifikaların dağıtılmasıyla son buldu.


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AfganistanKursuTikaTürkçe
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