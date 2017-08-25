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Türkçe Yeterlik Sınavı'nın sonuçları belli oldu

- YEE'nin bu yıl 3. kez yaptığı sınavda 615 adaydan 413'ü başarılı olurken, sınava en yüksek katılım Bakü'den geldi

Türkçe Yeterlik Sınavı'nın sonuçları belli oldu

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) bu yıl 3. kez 12 Ağustos'ta düzenlediği Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) sonuçları belli oldu.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, 32 ülke, 34 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanan sınava 615 aday katıldı. Sınavda başarılı aday sayısı 413, başarı oranı ise yüzde 67 oldu. Sınava en yüksek katılım Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oldu.

TYS birinci oturumunda okuma, dinleme ve yazma becerileri, ikinci oturumunda da konuşma becerileri ölçüldü.

Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı sınavda başarılı olan adaylara, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verildi.

Sınava katılanların yüzde 24'ü B2, yüzde 60'ı C1 ve yüzde 16'sı C2 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazandı.

Türkçe'nin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla gerçekleştirilen TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına da iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

- Başvuru sayısı yaklaşık yüzde 80 arttı

Son 4 yıldır, yılda 3 kere uygulanan sınava ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Bugüne kadar 5 bin 437 adayın katıldığı sınavda 3 bin 660 aday başarılı olarak Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazandı.

Geçen yıl eylül ayında gerçekleştirilen 3. Türkçe Yeterlik Sınavı'na 370 aday katılırken, bu yılki katılımcı sayısında söz konusu sınava göre yüzde 80 artış görüldü.



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Anahtar Kelimeler:
BaküTYSYee
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