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Turkcell "Akıllı Faks" ile 10 milyondan fazla faks gönderildi

- "Akıllı Faks" uygulamasıyla bugüne kadar 10 milyonun üzerinde gönderim gerçekleşti

Turkcell
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İSTANBUL (AA) - Turkcell'in, şirketlere uçtan uca dijital çözüm hedefi doğrultusunda sunduğu "Akıllı Faks" ile bugüne kadar 10 milyondan fazla faks gönderildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, KOBİ'ler başta olmak üzere bireysel ve kurumsal müşterilerin pek çok işlemde, ihtiyaç duyduğu faks uygulaması, artık "Akıllı Faks" ile cepten ve webden sağlanıyor.

Gönderimleri dijital ortama aktaran Turkcell "Akıllı Faks", ofisleri de "cep"e taşıyor. Faks alıp göndermek için şirkete gitme zorunluluğu ortadan kalkerken, gelen fakslar her yerden görülebiliyor ve her an faks çekilebiliyor.

Turkcell hat sahibi olan tüm kullanıcılar, "Akıllı Faks" uygulamasından ya da Bip’ten faks gönderebiliyor.

Superonline kurumsal müşterileri ise daha gelişmiş özellikler ile tüm faks numaralarını tek platformdan takip edip arşivleyebiliyor.


- Kağıt tasarrufu sağlanıyor


Büyük ilgi gören "Akıllı Faks" uygulamasıyla bugüne kadar 10 milyonun üzerinde gönderim gerçekleşti. Cepten gönderilen 10 milyon faks üst üste konulduğunda Avrupa'nın en yüksek binası olan Sapphire'in uzunluğuna erişiyor. Yan yana konulduğunda ise 848 futbol sahası kadar yer kaplıyor.

"Akıllı Faks" hizmetiyle kullanıcılar faksları dijital ortamda arşivleyebiliyor, her yerden kolayca ulaşabiliyor, çevre dostu uygulama sayesinde kağıt tasarrufu sağlanıyor.

Faks cihazı alımı ya da bakımına, toner, kartuş, kağıt gibi malzemelere bütçe ayırmaya da gerek kalmıyor. Gelen faksların kaybolması sorunu ortadan kalkarken, istenmeyen kişilerin eline geçme riski de önleniyor.

"Akıllı Faks" ile kamu ve özel kurumlara talimat gönderilebiliyorken, dilekçe ve hukuki işlerde belge iletmek de mümkün oluyor.

Şirketler de faks numarasını Superonline'a taşıyarak ya da yeni bir numara tahsis ederek akıllı faks hizmetine ulaşabiliyor. "Akıllı Faks" hizmeti ERP, Muhasebe gibi yazılımlarla entegre edilebiliyor.

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Akıllı FaksTurkcell
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