Turkcell, Çin Kalkınma Bankası’ndan 235 milyon avro kredi sağladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Çin Kalkınma Bankası’ndan (CDB) 225 milyon dolar ve 35 milyon avro olmak üzere iki dilimde toplam 235 milyon avro tutarında kredi kullandı.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, yatırımlarda kullanılmak üzere CDB’den 225 milyon dolar ve 35 milyon avro olmak üzere iki dilimde toplam 235 milyon avro tutarında 7,5 yıl vadeli kredi sağladı. Turkcell, daha önce de aynı anlaşma kapsamında CDB’den toplam 315 milyon avro karşılığı kredi kullanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yurt dışındaki bankaların Turkcell’e ve Türkiye’ye ilgisinin devam ettiğine dikkati çekti.

Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turkcell, güçlü finansal yapısı ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla Türkiye’ye olan güveni artırmayı sürdürüyor. İş modelimizi risklerden koruma stratejimiz kapsamında, önemli bir araç olan başarılı likidite yönetimi için hem yerel hem de uluslararası piyasaları sürekli takip halindeyiz. Likidite yönetiminde, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve vadenin uzatılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Çin Kalkınma Bankası’ndan temin ettiğimiz bu kredi sayesinde piyasaya göre daha uygun şartlarda uzun vadeli bir finansman imkânı sağladık. Bu gelişme, hem Türkiye ekonomisi hem de Turkcell’in güçlü duruşunun bir göstergesi niteliği taşıyor. Turkcell, yarattığı uzun vadeli finansman ile teknoloji yatırımlarına kesintisiz olarak devam edecek ve birinci önceliği olan müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi sürdürecektir."





