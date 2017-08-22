Turkcell, Dar Bant-Nesnelerin İnterneti'ni kullanıma sunacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Dar Bant-Nesnelerin İnterneti'ni (NB IoT) Türkiye’de ticari olarak kullanıma sunacak. Enerjiden sağlığa, lojistikten eğitime kadar birçok sektörün faydalanacağı bu teknoloji sayesinde makineler artık Turkcell’in 4,5G altyapısı üzerinden de birbiriyle konuşacak.

Turkcell açıklamasına göre, Dar Bant teknolojisi, insanların yanı sıra nesnelerin de internet üzerinden birbirleriyle haberleşmelerini ifade eden IoT (Internet of Things/Nesnelerin İnterneti) teknolojilerinin bir üst halkası olarak tanımlanıyor. Dar Bant teknolojisi sayesinde akıllı şehirlerde değerleri ölçen sensörler, 4,5G’nin sağladığı düşük gecikme süreleriyle ölçüm sonuçlarını sürekli platforma aktaracak. Sensörler ile toplanıp 4,5G şebekesi ile bulut üzerine iletilen veriler büyük veri analizi ile anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşerek sürdürülebilir şehir ortamının sağlanmasına katkı sağlayacak.

Turkcell’in 4,5G şebekesinde hayata geçen bu yeni teknoloji sayesinde makineler hızlı ve efektif biçimde birbirleriyle iletişime geçerek şehirlerde yaşamı daha kolay ve akıllı hale getiriyor. Örneğin otopark sorunu olan kalabalık şehirlerde kullanılacak bu yeni teknoloji sayesinde hızla iletişim kuran sensörler ile otoparklarda önceden yer rezerve edilerek zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanabiliyor. Yine aynı şekilde çöp konteynerlerine yerleştirilecek sensörler sayesinde de çöplerin doluluk oranına göre çöpler artık zamanında toplanabiliyor. Akıllı sayaçlarla da su ve gaz seviyelerinin uzaktan takibi çok daha kolaylaşıyor.

Öte yandan bu teknoloji tarım, hayvancılık sektörüne de yeni bir soluk getiriyor. Nem ölçümüne göre tarım alanlarının otomatik sulanmasıyla verimin artışı sağlanırken, hayvancılık alanında da takip uygulamaları daha efektif ve kolay hale geliyor. Bu yeni teknoloji bir yandan kurumlara katkı sağlayarak iş yapış biçimlerini kolaylaştırırken diğer yandan da insan sağlığının takibi konusunda da büyük kolaylık getiriyor. Bu sayede vücut sensörleriyle bireysel sağlık ve spor aktivitelerinin takibi kolaylaşarak gerekli müdahalelerin zamanında yapılması sağlanıyor.





- "Araştırma ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz"





Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, en yeni teknolojileri müşterilerine sunmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "4,5G’nin devreye girmesiyle birlikte yeni teknolojilerin de hızla hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bu yeni teknolojilerin en önemlilerinden biri de NB-IoT. Akıllı şehir uygulamalarının yanı sıra birçok sektörde yenilikçi çözümleri mümkün kılacak olan NB-IoT ile yakın gelecekte milyarlarca cihaz birbirleriyle haberleşecek. Hatta 2025 yılında bu teknolojinin yaratacağı ekonomik değerin 3 trilyon doları aşması bekleniyor." ifadelerini kullandı.