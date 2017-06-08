Turkcell Global Bilgi'ye Contact Center World'den 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonlarından ContactCenterWorld.com'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölge finallerinden 3 ödülle döndü.

Turkcell Global Bilgi açıklamasına göre şirket, ContactCenterWorld.com'un Londra'da gerçekleştirdiği Avrupa-Orta Doğu ve Afrika bölge finallerinde 3 ödül kazandı.

Şirket, Ukrayna'nın GSM Operatörü Lifecell'in müşterilerine 3G ile neler yapılabileceğini dış aramalar ile anlatan satış projesi ile "En iyi satış kampanyası" kategorisinde birinciliği göğüslerken, "En iyi self servis teknolojileri" kategorisindeki ödülünü de klasik IVR servisinin fonksiyonlarını kişisel bilgilerle birleştiren ve görsel bir uygulama ile Lifecell müşterilerine sunan "Visual IVR" teknolojisiyle aldı.

"En İyi Dış Kaynak İş Ortaklığı’" kategorisindeki ikinciliği ise MediaMarkt'ın çağrı merkezini bir maliyet merkezinden kar merkezi haline dönüştürmesi, 3 sene içinde 7 farklı kanaldan kesintisiz hizmet sunması ve müşteri deneyimini iyileştirerek iki yılda müşteri şikayetlerini yüzde 60 düşürmesi ile elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, müşteri deneyimi merkezi olarak klasik çağrı merkezi hizmetlerinden farklı olarak firmalara değer yaratacak çözümler geliştirdiklerini bildirdi.

Bu amaçla kurumsal firmaların temel iş hedeflerine ortak olduklarını aktaran Aynur, bu hedefi gerçekleştirecek müşteri deneyimi stratejileri de oluşturduklarını dile getirdi.

Aynur, ayrıca teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun teknolojik çözümleri hayata geçirerek teknolojik liderliğini de devam ettirdiklerine işaret ederek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu ContactCenterWorld.com'un düzenlediği yarışmadan bu sene üç ödülle ülkemize döndük. Şirketimiz Ukrayna'daki projeleriyle 'En İyi Satış Kampanyası' ve 'En İyi Self Servis Teknoloji Kullanımı' kategorilerinde altın madalya aldı. Yeni nesil perakendeciliğin öncülerinden MediaMarkt'a sunduğumuz hizmet ile de 'En İyi Dış Kaynak İş Ortaklığı' kategorisinde gümüş madalya elde ettik. Birbirinden kıymetli bu ödüllerin gerçek sahibi, şirketimizi başarıdan başarıya taşıyan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi sıra dünya finallerinde… Bu yarışmadan da ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla döneceğimize yürekten inanıyorum."



