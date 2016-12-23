Turkcell GNÇYTNK'te ikinci dönem başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil işe alım programı GNÇYTNK ile Turkcell Ailesi'ne katılacak 200 gençten biri olabilmek için son başvuru tarihi 20 Şubat olarak belirlendi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şirket, inovatif işe alım programı GNÇYTNK'in ikinci dönemini 15 Aralık'ta başlattı. Buna göre 20 Şubat'a kadar başvuruların kabul edildiği program, kendine güvenen yenilikçi gençleri Turkcell Ailesi'ne katılmaya davet ediyor.

"Kariyerine Turkcell'de başlamak istiyorsan GNÇYTNK'sin. Gel bence!" sloganıyla başlatılan GNÇYTNK programıyla 200 genç Turkcell'li olacak ve bu gençler 1 Ağustos 2017'de işe başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, gençlerin gerek sektöre gerekse Turkcell'e katacakları dinamizm ve yeni bakış açıları ile yaratacakları değere gönülden inandıklarını bildirdi.

Turkcell olarak Türkiye'nin gücüne ve yarınlarına inandıklarını belirten Sağlam, bu nedenle sadece teknolojiye yatırım yapmakla kalmadıklarını, aynı zamanda Türkiye'nin geleceği gençlere de yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Sağlam, Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkenin ekonomik kalkınması ve küresel güç olmasına katkı sağlamayı hedeflediklerine işaret ederek, "Gençlerimizden aldığımız güçle bunu gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil teknolojilerin hayatın ve iş dünyasının her alanında olduğu gibi insan kaynakları süreçlerini de dönüştürdüğüne dikkati çeken Sağlam, şunları da kaydetti:

"Genç yetenekler, bu teknolojiler üzerinden geliştirdiğimiz işe alım süreçleriyle değerlendiriliyorlar. İşe alım, eğitim gibi süreçlerimizi dijital teknolojileri kullanarak daha eğlenceli ve interaktif hale getirdik. Bununla birlikte GNÇYTNK'ler Turkcell'e geldiklerinde, şirketimizin bir iş yerinden çok daha ötesi olduğunu görecekler. Sürekli üreten, yenilikçi ve deneyimsel yöntemlerle sürekli öğrenmeyi destekleyen, daha iyisi için sorgulatan, cesur kararlar almaya olanak sunan, eğlenceli çalışma ortamlarıyla fark yaratan bir yapı ile karşılaşacaklar."