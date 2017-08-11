Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Turkcell Süper Kupa maçına pankart alınmadığı iddiası

- Samsun Valiliği: - "(Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasındaki maç) Müsabakaya 24 saat kaldığı andan itibaren içeriğine bakılmaksızın hiçbir pankart stadyum içine alınmamıştır. Bu nedenle sosyal medyada bahsi geçen 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' ibareli afişin içeri alınmaması ile ilgili herhangi bir kasıt söz konusu olmayıp, belirtilen şekilde işlem yürütülmüştür"

Turkcell Süper Kupa maçına pankart alınmadığı iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçında "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" ibareli afişin stada alınmamasının genel kural kapsamında yapıldığını ve kasıt bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Ağustos'ta Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasında uygulanacak tedbirlerin gerçekleştirilen toplantılarda görüşüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 21 Temmuz'da Türkiye Futbol Federasyonu, 27 Temmuz'da İl Spor Güvenlik Kurulu, 6 Ağustos'ta da Müsabaka Öncesi Eşgüdüm toplantılarının yapıldığı anlatılan açıklamada, stat içine pankart asma da dahil her türlü etkinlik için hazırlıkların 48 saat öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri nezaretinde gerçekleştirilmesine karar verildiği aktarıldı.

Hazırlık sonrasında yapılan kontrolde değişiklik öngörülmesi halinde tüm hazırlıkların müsabakadan 24 saat önce sonlandırılması, bu süre sonundaki müracaatların değerlendirmeye alınmayacağına dair prensip kararı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müsabakaya 24 saat kaldığı andan itibaren içeriğine bakılmaksızın hiçbir pankart stadyum içine alınmamıştır. Bu nedenle sosyal medyada bahsi geçen 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' ibareli afişin içeri alınmaması ile ilgili herhangi bir kasıt söz konusu olmayıp, belirtilen şekilde işlem yürütülmüştür. Aksi hareket edenlerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, haklarında adli ve idari işlem yapılacaktır."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolSamsun ValiliğiTurkcell Süper Kupa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5