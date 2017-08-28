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Turkcell televizyon platformu kanalları 10 gün boyunca açık

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in televizyon platformu TV+, hem evde hem mobilde Kurban Bayramı’nın içinde yer aldığı 10 günlük tatil boyunca bütün kullanıcılara açık olacak. Turkcell açıklamasına göre, TV+ Arife günü ve Kurban Bayramı'nın...

Turkcell televizyon platformu kanalları 10 gün boyunca açık

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in televizyon platformu TV+, hem evde hem mobilde Kurban Bayramı’nın içinde yer aldığı 10 günlük tatil boyunca bütün kullanıcılara açık olacak.

Turkcell açıklamasına göre, TV+ Arife günü ve Kurban Bayramı'nın dahil olduğu 10 günlük tatil boyunca tüm televizyon kanallarını ücretsiz olarak kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

TV+, Premier Lig'den NBA'e, Formula 1'den tenis turnuvalarına kadar spor içeriklerinin yanı sıra 130'dan fazla canlı TV kanalı, 300’den fazla film seçeneğine sahip bulunuyor.

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