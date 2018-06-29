Turkcell, yıldızlarını Barselona’ya gönderdi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 2017 yılının en başarılı satış bölümü çalışanlarını Yıldızlar Kulübü programıyla ödüllendirerek 122 çalışana Barselona seyahati hediye etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in 2011 yılından beri düzenlediği Yıldızlar Kulübü Ödülleri, yeni sahiplerini buldu. Turkcell Satış Bölümü çalışanlarına yönelik düzenlenen ödül programı, satışlarıyla şirket performansına en çok katkı sağlayan çalışanları hedefliyor.

Bu yıl toplam 122 kişinin ödül almaya hak kazandığı programda, 14 kişi "Fark Yaratan Yıldız" seçildi. Turkcell’in tüm yıldızları ödül olarak aileleriyle birlikte 4 günlük Barselona tatiline gönderildi. Başlangıçta kurumsal satış ekibine yönelik düzenlenen organizasyon, zamanla tüm satış operasyonuna açıldı. Yıldızlar Takımı, satış ekiplerine destek veren çalışanları da kapsıyor.

Yenilikçi İK uygulamalarıyla çalışma kavramını yeni bir boyuta taşıyan Turkcell, geliştirdiği ödüllendirme sistemiyle de çalışan motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.





- "Başarının temel faktörü çalışanlar"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, Turkcell’in 2017 yılını başarılı bir performansla kapadığını belirterek, bu başarının temel faktörünün çalışanları olduğunu vurguladı.

Sağlam, şunları kaydetti:

“Çalışanlarımız bizim iç müşterimiz. Onların mutlu ve verimli şekilde çalışmaları, mükemmel İK’yı deneyimleyebilmeleri için Dijital Operatör Turkcell’e yakışan uygulamalar hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalara 360 derece bakacak olursak, çalışanlarımızın verimli çalışmaları sonucu elde ettikleri başarıların ödüllendirilmesinin kritik olduğunu düşüyoruz. Çalışanlarımızın performanslarıyla gösterdikleri başarıları değerlendirip onları takdir ettiğimizi göstermek, onların çalışmalarını pozitif anlamda birebir etkiliyor. Bu düşünceden yola çıkarak uzun yıllardır uyguladığımız ve sürekli geliştirdiğimiz bir ödüllendirme sistemimiz var. Satış ekibimize yönelik düzenlediğimiz Yıldızlar Kulübü de bu sistemin önemli bir parçası. Şirketimizin performansını yukarıya taşımak için canla başla çalışan ekiplerimizi ve başarıyı yakalayan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.”