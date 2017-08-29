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Turkcell'den 30 Ağustos Zafer Bayramı hediyesi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, tüm müşterilerine 30 Ağustos günü geçerli olmak üzere 500 dakika, 1 GB ve bin SMS hediye ediyor.Turkcell açıklamasına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel her yöne geçerli dakika ve internet hediyesinin yanı...

Turkcell'den 30 Ağustos Zafer Bayramı hediyesi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, tüm müşterilerine 30 Ağustos günü geçerli olmak üzere 500 dakika, 1 GB ve bin SMS hediye ediyor.

Turkcell açıklamasına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel her yöne geçerli dakika ve internet hediyesinin yanı sıra Turkcell, zengin içerikli servisleri olan TV+ ve fizy’yi gün boyunca müşterilerine ücretsiz olarak sunacak.

“Turkcell Sizinle” kampanyasıyla, tüm Turkcell’lilere her türlü kullanımları için geçerli dakika, internet ve SMS hediyesiyle birlikte zengin içerikli dijital servisleri TV+ ve fizy’yi armağan ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
TurkcellZafer Bayram
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