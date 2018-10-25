Turkcell'den 9 ayda 1,2 milyar liralık net kar

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in yılın 9 ayında net karı 1,2 milyar liraya, toplam gelirleri 15,7 milyar liraya ulaştı.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. çeyrekte şirketin gelirleri yüzde 26,1 artarak 5,8 milyar liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) da yüzde 46,6 yükselerek 2,4 milyar liraya çıktı. Böylece şirket, tüm zamanların en yüksek üç aylık grup geliri ve FAVÖK'ünü elde etti.

Bu dönemde Turkcell'in FAVÖK marjı yüzde 41,3 olarak gerçekleşirken net kar ise 241 milyon lira oldu. Artan performansın da etkisiyle Turkcell’in iki yıllık kümülatif gelir büyümesi yüzde 59, FAVÖK artışı ise yüzde 97 düzeyinde gerçekleşti.

Yılın dokuz ayındaki performansa bakıldığında ise Turkcell Grubu'nun cirosu yüzde 20,8 büyümeyle 15,7 milyar lira, FAVÖK'ü yüzde 45,9 artışla 6,5 milyar lira, FAVÖK marjı da yüzde 41,8 oldu. Aynı dönemde şirketin net karı ise 1,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

- Faturalı müşteri sayısı 19 milyona ulaştı

Turkcell 3. çeyrekte 191 bin faturalı mobil müşteri kazandı. Böylece şirketin faturalı müşteri sayısı 19 milyona, toplam mobil müşteri sayısı ise 34,9 milyona ulaştı.

Şirketin mobil müşterilerinin ses, data ve en az bir temel dijital servisi aktif olarak kullanma oranı yıllık bazda 13,5 yüzde puan artarak yüzde 64'e yükseldi. Bu dönemde Turkcell fiber müşteri sayısı 43 bin artarak 1,3 milyonu geçti.

Müşterilerin tüm iletişim ihtiyaçlarını dijital servis ve mobil internetle karşılayabilen Lifecell, hızlı büyümesini sürdürerek 3. çeyrekte de müşteri sayısını ikiye katladı ve 1,6 milyon müşteriye ulaştı. Söz konusu dönemde Turkcell dijital servislerin indirilme rakamı, 130 milyona ulaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli gururu da olan iletişim ve yaşam platformu BiP, 3. çeyrekte 30,3 milyon indirilme ve 9,7 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

- Dijital servislere olan talep artıyor

Turkcell’in dijital müzik platformu fizy üzerinden 3. çeyrekte 36 canlı konser yayınlanırken, görme engelliler için "voice over" desteği hayata geçirildi. Bu dönemde fizy'nin indirilme sayısı 19,2 milyona çıktı, dinlenen şarkı sayısı günde ortalama 7,8 milyonu geçti.

Dijital yayın platformu Dergilik'te 9 ayda toplam 43 milyon dergi ve gazete okundu. Platformun kullanıcı sayısı ise 13 milyona ulaştı. Bir yıl önce lansmanı gerçekleşen Türkiye'nin arama motoru Yaani de büyümesini sürdürdü. Bugüne kadar 6,5 milyon kez indirilen Yaani üzerinde günde ortalama 1,8 milyon arama gerçekleştiriliyor.

Turkcell 3. çeyrekte, servis sağlayıcılara dijital altyapı sağlama konusundaki çalışmalarına da hız kazandırdı. Mobil uygulamaların yanı sıra mobil ve online web sitelerine girişi güvenli ve hızlı hale getiren "Hızlı Giriş" uygulaması 12,2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı.

Hızlı Giriş teknolojisinin kullanıldığı platformlardan Hadi, Turkcell'in e-ticaret yetkinlikleri ve altyapısının gücüyle her gün kullanıcılarına mobil ortamda yarışma imkanı sağladı. Her akşam 25 dakika süreyle mobil internet kullanıcılarına yepyeni bir medya ve eğlence platformu sunan Hadi, aynı anda 700 bin katılımcıya ulaştı.

- "İş modelimiz, makroekonomik dengelerin zorlu testinden başarıyla geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dokuz ayda gerçekleşen güçlü performansı esas alarak, 2018 için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerini sırasıyla, yüzde 20-22 ve yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü güncellediklerini bildirdi.

Turkcell'in daima verimliliği ön planda tutarak yatırımlarını sürdürdüğüne işaret eden Terzioğlu, "Turkcell Grubu olarak son 3,5 yılda oluşturduğumuz iş modeli, 2018'in üçüncü çeyreğinde de makroekonomik dengelerin zorlu testinden başarıyla geçti. Son çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar sadece Turkcell'in değil Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, günün her dakikasında müşterileri için değer yaratma hedefiyle sundukları dijital servislerin indirilme sayısının 130 milyona ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"4,5G'li müşterilerimizin aylık ortalama veri kullanımı bu çeyrekte 7 gigabayt olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansımız ihtiyatlı finansal risk yönetimiyle birleşince dünya ekonomilerinde gözlemlediğimiz olumsuz etkilere rağmen hem gelirde hem de FAVÖK'te büyüme ivmemiz devam etti. Gelirde tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu tablo güçlü iş modelimizle istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimizin kanıtı. Bu nedenle Turkcell olarak hedeflerimizi yukarı çektik."