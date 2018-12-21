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Turkcell'den sokak hayvanlarına yardım eli

- Turkcell, Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık bin 500 Turkcell mağazasının kapılarını sokak hayvanlarına açıyor

Turkcell'den sokak hayvanlarına yardım eli
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İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık bin 500 Turkcell mağazasının kapılarını sokak hayvanlarına açıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell soğuk kış gecelerinde tüm sokak hayvanlarına sıcacık bir yardım eli uzatıyor.

Yeni sosyal sorumluluk projesiyle Turkcell, Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık bin 500 Turkcell mağazasının kapılarını sokak hayvanlarına açıyor. Turkcell’e gelen sokak hayvanları, mağaza önündeki mama ve su kaplarında yemek ve su ihtiyaçlarını giderebiliyor.


- Turkcell sokak hayvanlarına ses verdi


Turkcell, yeni sosyal sorumluluk projesini, reklam filmiyle de duyurdu. Sokak hayvanlarının başrolde olduğu filmde, sokak hayvanları acilen Turkcell’e gitmeleri gerektiğini söyleyerek heyecanla koşturuyor.

#birkalpmama etiketiyle yayınlanan reklam filmi, sosyal medyada en çok konuşulan işlerden biri oldu. Film, Twitter’da yayınlandığı ilk gün trend topic listesinin üst sıralarında yer aldı.

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