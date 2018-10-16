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Turkcell'in "2 kat internet" kampanyasına büyük ilgi

- Turkcell'in Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında 13 Ekim'de başlattığı "2 kat internet" kampanyasına, ilk üç günde 2 milyonu aşkın kullanıcı katıldı

Turkcell'in
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İSTANBUL (AA) - Turkcell'in Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlattığı kampanyanın ilk üç gününde 2 milyonu aşkın kullanıcı internet paketini ikiye katladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında 13 Ekim'de başlattığı "2 kat internet" kampanyası büyük ilgi gördü.

Kampanyanın ilk üç gününde 2 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısı, BiP uygulaması üzerinden "Enflasyonla Mücadele" kanalını takip ederek internet paketlerini ikiye katladı.

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, Turkcell kullanıcıları, ek bir ücret ödemeden iki kat daha fazla internet kullanabiliyor.

Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ile paketli faturasız abonelerin faydalandığı kampanyaya katılımın sağlandığı yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ise kampanyanın da etkisiyle uygulama mağazalarında bu üç günde Türkiye'den en çok indirilen uygulama oldu.

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