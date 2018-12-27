Turkcell’in ışık hızında interneti limit tanımıyor

İSTANBUL (AA) - 1 Ocak’tan önce internetteki tüm sınırları kaldırarak Adil Kullanım Kotası (AKK) olmadan internet paketlerini müşterilerine sunan Turkcell, dijital bir Türkiye için ışık hızındaki uygun fiyatlı fiber tarifelerle 2019’da müşterilerinin yanında olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi ışık hızında fiber internetle buluşturan ve iki yıldır AKK’sız fiber internet paketleri sunan Turkcell, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yeni tarife dünyasında da yüksek hızlı, net fiyatlı internet hizmeti sunmaya devam edecek.

Ayrıca yeni döneme özel, sözleşme yenileyen ya da Turkcell fiber internet kalitesiyle ilk kez tanışan müşteriler seçtikleri tarifeden bağımsız olarak 1 ay boyunca 100 Mbps hızında fiber interneti deneyimleyebilecek.

Müşterilerini 1 Ocak’tan itibaren geniş bir tarife dünyasıyla buluşturmayı planlayan Turkcell, "Fiber Limitsiz İnternete Giriş" tarifesini de 79,90 TL’ye sunacak. Mevcut Turkcell fiber müşterileri ise taahhüt süreleri bitene kadar herhangi ek bir ücret ödemeden tarifelerini AKK’sız olarak kullanmaya devam edecek.





- “Tüm Türkiye’yi yüksek hızda fiber internetle buluşturmaya kararlıyız“





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, Türkiye’nin dijitalleşmede 2023 hedeflerine ulaşması için 21 milyon haneye fiber internet götürmenin şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak tüm Türkiye’yi fiber ağlarla örmek ve insanımızı hak ettiği yüksek hızda fiber internetle buluşturmak için aralıksız mücadele ediyoruz. Bunun için ortak altyapı da dahil birçok önerimizi kamuoyuyla paylaştık. Amacımız '…e kadara varan' hızlardan ziyade net yüksek hızda fiber internetle bilgiyi Türkiye’nin her köşesine yaymak ve ülkemizin dijitalleşme hedeflerine katkı sağlamak. Yeni tarife dünyamızı da bu hedef doğrultusunda oluşturduk. Yine şirket olarak üzerimize düşeni yaptık ve herkesi yüksek hızda AKN’siz internetle tanıştırmak için net fiyatları olan tarifeler hazırladık. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin bilgi toplumu olmak gibi çok önemli bir hedefi var. Biz dünyayla her alanda yarışan bir Türkiye hayali kuruyoruz, bunun için de yüksek hızlarda kaliteli ve hesaplı olarak bilgiye erişebilmenin gerektiğine inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda 1 Ocak itibarıyla tüm Türkiye’yi hem hızlı hem de hesaplı tarifelerle karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."





- Kontrat süreleri 24 aydan 12 aya iniyor





Fiber müşterileri arasında en fazla tercih edilen 25 Mbps hızında limitsiz fiber internet tarifesi ise uygun bir fiyata Turkcell müşterilerine sunuluyor. 89,90 TL’ye kullanılacak tarife ile ay boyunca yüksek hızda limitsiz internet keyfi artık Turkcell müşterilerinin olacak.

Tüm ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan tarifeler ile müşterilerini hızlı ve hesaplı internetle buluşturan Turkcell, "Turkcell Fiber Platin Paketler" ile de daha yüksek hızlarda fiber internet isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek. 35 Mbps hızında limitsiz fiber internet paketini müşterilerine yalnızca 99,90 TL’ye sunan Turkcell, 50 Mbps hızında limitsiz fiber interneti 129,90 TL’ye sunarken 100 Mbps hızında yüksek hızda fiber interneti ise 199,90 TL’ye müşterilerinin kullanımına sunacak.

Turkcell ayrıca tüm limitsiz yüksek hızdaki internet paketlerini 24 ay yerine 12 aylık kontrat sürelerinde müşterileriyle buluşturacak. Ayrıca kullanıcılardan, modem ve aktivasyon ücreti de alınmayacak.





- Fiber internet müşterileri artık Turkcell Platinum’da





Yeni dönemde Turkcell sabit müşterileri de Platinum’un ayrıcalıklı dünyasından faydalanabilecek. Turkcell Platinum, 25, 35, 50, 100 ve 1000 Mbps limitsiz yüksek hızlı fiber internet kullanacak müşterilerine de kapılarını açacak. Limitsiz yüksek hızlı fiber müşterileri, Turkcell Platinum kapsamında sunulan tüm ayrıcalıklardan faydalanabilecek.