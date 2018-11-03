Turkcell’li Ampute Futbol Milli Takımı yarı finalde

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden beri Türk sporunun yanında olan Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attı.

Turnuvaya Avrupa Şampiyonu unvanı ile gelen ay-yıldızlılar, F Grubu’nda oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak grubunu namağlup lider olarak tamamlamıştı. İkinci turda İrlanda’yı deviren milliler, çeyrek finalde ise son Dünya Şampiyonu Rusya’yı 5-1 gibi rahat bir sonuçla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ampute Milli Futbol Takımımızı galibiyete taşıyan golleri Barış Telli, Serkan Dereli, Şeyhmus, Muhammet Yeğen ve Rahmi Özcan kaydetti.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Dünya Kupası’na şampiyonluk parolasıyla gelen ay-yıldızlıların final yolundaki rakibi ise ev sahibi Meksika oldu. Millilerin yarı final maçı, yarın sabaha karşı saat 05.00’te başlayacak. Milliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa 22 takımın katıldığı Dünya Kupası’nda finale yükselecek.