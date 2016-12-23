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"Türkçemizin Soylu Sesi Yunus Emre'ye Saygı" paneli

İSTANBUL (AA) - Mutasavvıf Türk şairi Yunus Emre'nin, edebi, insani ve toplumsal boyutlarıyla konuşulacağı, "Türkçemizin Soylu Sesi Yunus Emre'ye Saygı" paneli 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür...

İSTANBUL (AA) - Mutasavvıf Türk şairi Yunus Emre'nin, edebi, insani ve toplumsal boyutlarıyla konuşulacağı, "Türkçemizin Soylu Sesi Yunus Emre'ye Saygı" paneli 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Anadolu Lisesi, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (İLESAM) organize ettiği panel, İBB Cem Karaca Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Cafer Vayni'nin moderatörlüğünü üstleneceği etkinlikte, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, Selim Çoraklı, Bahattin Ünal ve Handan Balcı konuşmacı olarak yer alacak.

Mutasavvıf Türk şairi Yunus Emre'nin hayatı, Türk edebiyatındaki yeri, öğütleri, toplum hayatına sağladığı önemli katkıları, hayat felsefesi, edebi şahsiyeti ve eserlerinin ele alınacağı panelin ardından, ünlü şairin bestelenmiş şiirlerinden oluşan mini bir müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Halka açık ve ücretsiz olan etkinlik, 13.00'te başlayacak.

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İBBKültür DairePANELYunus Emre
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